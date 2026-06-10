CÉ LA VI TOKYOは、シンガポールの「マリーナベイ・サンズ」に本社を置く高級レストランとカクテルバーのブランド「CÉ LA VI」の一員として、日本で初めてオープンした店舗です。

CÉ LA VI TOKYO は、シンガポールの「マリーナベイ・サンズ」に本社を置く高級 レストラン と カクテルバー のブランド「 CÉ LA VI 」の一員として、日本で初めてオープンした店舗です。2019年12月にオープンした CÉ LA VI TOKYO は、世界で展開する CÉ LA VI ブランドの中核店舗として位置付けられており、日本初の店舗としてオープンしました。

CÉ LA VIブランドは、「Elevated, Everywhere. ～至高の体験を、あらゆる場所で」をコンセプトに掲げ、音楽・料理・空間・ホスピタリティ・ロケーションを軸にした大人の社交場です。 CÉ LA VI TOKYOには、革新的なモダンアジアン料理を提供するファインダイニング「CÉ LA VI RESTAURANT & SKY BAR」、アジアンバーガーなどを提供するカジュアルダイニング「BAO by CÉ LA VI」、インターナショナルな雰囲気が漂うクラブラウンジ「CÉ LA VI CLUB LOUNGE」が設置されています。

これらが連動し「喜びの探求」を可能とした総合エンターテインメント空間として、人種や世代を超えた極上のエンターテインメントをすべての人に届けます





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