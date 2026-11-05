CygamesEdge新作『崩落の国』重力反転アクションの核心とシステム解説

CygamesEdgeが展開する新ブランド第一弾『崩落の国』は、地面を目指す重力反転型アクションアドベンチャー。忌み子との協力プレイやフラワーダイブ等のギミック、重厚な操作感を備えた体験版の配信も始まった。

ゲーム開発ブランド「CygamesEdge」より、重力の法則を逆手にとった独特なゲームプレイを提供する新作『 崩落の国 』が登場している。このタイトルは、崩れゆく世界を降りていく体験を追求した崩落 アクションアドベンチャー ゲームであり、プレイヤーは不安定な足場を駆けて地表を目指す必要がある。本作は単なるパズルや探索にとどまらず、落下する恐怖感を克服する操作スキルと決断力が問われる挑戦的な設計となっている。

物語の舞台となる世界では、人類は巨大な「世界樹」の上部で文明を形成している。元々は地上で生活していた人類だが、戦乱の果てに大地が荒廃したため、世界樹へと逃れていったという経緯がある。しかし、最終的に世界樹内でも争いが勃発し、樹自体が穢れてしまう事態に陥った。この穢れからは「忌み子」と呼ばれる特殊な種族が誕生し、人類は団結して争いを終えたものの、忌み子は崩落を招く存在として滅ぼさなければならないという戒律が制定された。この背景のもと、穢れに侵された人々や忌み子は世界樹から落とされる運命にある。

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本作の最大の特徴は、プラットフォーム系ゲームでありながら、ゴール地点が落下先に設定されている点にある。一般的な同ジャンルの作品では、山や建物の頂上、屋上などステージの上層部を目指すのが主流だが、『崩落の国』はこれを明確に反転させた構成を採用している。プレイヤーは主人公の兵士を操作し、亡くなった娘の面影を残す「忌み子」と共に進んでいく必要がある。ステージ内には花のつぼみが回収できる場所が設けられており、そのつぼみを投げて咲いた花に飛び込むことでノーダメージで着地できる「フラワーダイブ」という独自のギミックが用意されている。どこにつぼみを投げてルートを作るかを見極める観察眼が、ゲーム進行において重要な要素となる。

操作感面でも本作は独自の哲学を持っている。主人公である兵士の挙動はやや重みがあり、空中ジャンプ中に進行方向を変えるのは容易ではない。その場で方向転換を行う際も、キャラクターの身体が大きく動いてしまう設計となっており、最初は操作の難しさに直面する可能性がある。しかし、これらの操作に慣れると、パルクールのように高速で進んでいくことも可能になるため、プレイヤーの習熟度がゲーム全体の爽快感に直結する仕組みになっている。最初は常に操作を意識する必要があるものの、スキルを磨くことでよりダイナミックなプレイが可能になる点も本作の魅力だ。

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ゲーム内容としては、兵士と忌み子の物語が描かれるストーリーモードに加え、クリア後のやり込みを想定した高難度マップも用意されている。本作のプロデューサーを務める濱田修一郎氏によると、プレイヤー側の学習曲線にも細心の配慮が払われており、製品版ではギミックの使い方やマップの歩き方を段階的に学べるようになっている。この設計により、初心者でも徐々にゲームのルールや操作に慣れていき、上級者向けの難易度にも挑戦しやすくなっている。

本作を開発する「CygamesEdge」は、小規模から中規模のゲームに特化したCygamesの新ブランドである。機動力のある作品展開を重視し、実験的な要素や少し尖ったゲーム体験の制作を目標に掲げている。『崩落の国』は、そうした同ブランドが展開する第一作目のゲームとなる。現在、各プラットフォームで体験版も配信中であり、購入前にプレイして操作感やゲームシステムを確認できる環境が整っている。この独特な重力反転アクションに興味を持つプレイヤーは、体験版を通じてその面白さを試し、本編での冒険に挑んでみることを推奨する。