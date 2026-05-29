Crafted Sweets: Butter's Cottage

Butter's Cottage is a craft-style dessert that was born out of a need to solve the challenges faced by small-scale dairy farmers. The brand focuses on utilizing the by-product of butter-making, known as skim milk, to create delicious and unique desserts. By carefully crafting each piece with human hands, Butter's Cottage aims to support local dairy farmers and create a new cycle of food production.

発売以来多くの方に愛されている『バターのいとこ』は、小規模酪農家が抱える課題解決を目指して誕生したクラフトスイーツです。 これまで価値化が難しいとされてきた、バターを作る際に残る脱脂乳（スキムミルク）に着目し、その有効活用に取り組んでいます。

酪農を応援する取り組みとして、日々丁寧に人の手で一枚一枚作られている『バターのいとこ』。 スキムミルクが美味しいお菓子に生まれ変わり、誰かの笑顔につながっていくーそんな新たな食体験が、酪農の新しい循環づくりになると私たちは考えています。 『バターのいとこ』は、栃木県那須発のスイーツブランド。 酪農家がバターを作る際に、牛乳から約4％しかバターが取れない一方で、残りの90%以上はスキムミルクとして安価に取引されていたり、活用方法が見出せない現状がありました。

栄養やおいしさを持ちながらも、”副産物”として光があたりづらかったスキムミルクに新たな価値を見出し、おいしいお菓子として生まれ変わらせ、また、雇用を生み出すことで地域活性化にも繋げることを目指し、『バターのいとこ』が誕生しました。 スキムミルクを活用したミルクジャムを、ゴーフレット生地でサンドした、“ふわっ・シャリッ・とろっ”の独自食感がポイント！ ふわっと香るバターたっぷりの柔らかい生地に、シャリシャリ食感のバタークリーム、そしてとろーりと濃厚なミルクジャムの絶妙なバランスが魅力の、“スキムミルク”を主役にした新食感クラフトスイーツです。

大量生産ではなく、たくさんの人の手作業で作ることを大切に育んできたお菓子で、全国にお店を構えるようになった現在でも、自社工場で手作業を交えながら一つひとつ丁寧に作っています。

‘食べることで酪農の新しい循環をつくる’をコンセプトに、素材の価値を余すことなく活かしたものづくりを行っています。 ‘おいしい！ ’、『かわいい！ ’とお手に取っていただ背景に、小規模酪農家の応援やインクルーシブな雇用創出といったストーリーや、その’ぬくもり’、’クラフト感’をより多くの方に感じていただくことで、生産者も、地元の方も、食べる方も、みんなの笑顔を循環させる‘三方よし’なお菓子です。 ぜひ1枚からお試しください





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Craft-Style Dessert Small-Scale Dairy Farmers New Cycle Of Food Production Supporting Local Dairy Farmers Unique Desserts

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