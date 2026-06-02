CrestLab、AIでアニメ制作工程を自動化する「ANICRA」を開発 SEA2026で高評価

CrestLabが開発したAI制作基盤「ANICRA」は、中割りや彩色などアニメ制作の工程を自動化し、人手不足解消に貢献。SEA2026アクセラレーションプログラムで評価され、今後の事業展開が期待される。

CrestLabは、 アニメ制作 における中割、彩色、動画仕上げなどの工程をAIで自動化・高度化するアニメスタジオ向けAI制作基盤「 ANICRA 」を開発した。 同社は、人手不足や制作現場の負担増加といったアニメ業界が抱える深刻な課題を解決するために、このシステムを提供している。

ANICRAは、従来手作業で行われていた中割り作業をAIが自動生成し、彩色や仕上げの工程も効率化することで、制作時間の短縮と品質の均一化を実現する。 特に、日本のアニメスタジオではベテランアニメーターの減少や若手の育成不足が問題となっており、AIの導入によってこれらの問題を緩和できる可能性が注目されている。 CrestLabは、この技術を活用し、アニメ制作のデジタルトランスフォーメーションを推進している。

この取り組みは、SBIインベストメントとSBIネオメディアホールディングスが共同で実施するエンタメ・推し活領域に特化したアクセラレーションプログラム「SEA2026」において評価された。 審査員からは、「日本という地の利も生かしてグローバル市場に挑戦できる領域」「初期トラクションも期待でき、今後の事業開発に期待したい」といった評価が寄せられたほか、「AIアニメスタジオとしてのIP創出が楽しみ」「市場ニーズが明確で導入も進んでおり、今後が楽しみ」といったコメントも上がった。

SEA2026は、シード期のスタートアップを対象に、事業成長に向けたメンタリングやネットワーキング、勉強会などの事業支援を提供するプログラムである。 約2カ月にわたり、SBIインベストメントによるハンズオン支援に加え、TWIN PLANETやGenspark、Techstars Tokyoなどのパートナー企業による実践的なプログラムが提供された。 参加企業は、SNSマーケティングや生成AIの組織活用、財務戦略、海外展開などについて学びながら事業成長に向けた支援を受けた。

CrestLabのANICRAは、単なるツール提供にとどまらず、アニメ制作の未来を変える可能性を秘めている。 同社は、この技術を核として、アニメスタジオの生産性向上とクリエイターの負担軽減を目指している。 また、AIによる自動化が進むことで、クリエイターはより創造的な業務に集中できるようになり、作品の質向上にもつながると期待されている。 さらに、グローバル市場への展開も視野に入れており、日本のアニメ文化を支える技術として国際的な注目を集めている。

SEA2026のプログラムを通じて、CrestLabはさらなる成長と事業拡大を目指し、アニメ業界の持続可能な発展に貢献していくことが期待される





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