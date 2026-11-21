株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ|img src='https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/13546/5074/13546-5074-f2cbf5f597…

Creepy Nuts 新アーティスト写真 撮影：小見山峻この発表は、11月21日（土）にTOHOシネマズ新宿で開催された、自身初の映画作品『Creepy Nuts - NORTH AMERICA TOUR: LIVE in NY & DOCUMENTARY FILM』の公開記念舞台挨拶内にて行われた。

さらに、2026年の活動を振り返る「2026年で一番印象的だった出来事とは？ 」というテーマでは、Coachellaへの出演や北米ツアー、The Weekndのアジアツアーへのゲスト出演など、世界各地で数々の経験を重ねてきた1年を振り返りながら、トークを繰り広げた。 さらに、新たなアーティスト写真も初公開。 カメラマン小見山峻が撮り下ろした次なるフェーズへと進むCreepy Nutsの新たな姿が披露された。

Also read 短時間の畏敬の念より幸福感が多様性への肯定的態度を高める研究結果

アルバムは通常盤に加え、初回限定映像盤、初回限定ラジオ盤の全3形態で発売。12月13日までにアルバムを予約した方には、早期予約特典としてオリジナルポスターがプレゼントされるほか、抽選で最大5,000名にCreepy Nutsの直筆サイン入りポスターが当たる豪華企画も実施される。 本楽曲は、元・伝説の殺し屋でありながら、家族との平穏な日常を守るために戦い続ける主人公・坂本太郎の姿と、Creepy Nuts自身の生き方を重ね合わせて書き下ろされた一曲。

Advertisement

DJ松永による疾走感あふれるトラックと、R-指定による目まぐるしく展開するラップが印象的な楽曲に仕上がっている。2026年4月には『Coachella Valley Music and Arts Festival』への初出演を果たし、自身初の北米ツアーを成功させた。 さらに9月から11月にかけては、The Weekndのグローバルスタジアムツアー『After Hours Til Dawn Tour』のアジア全11公演にスペシャルゲストとして出演するなど、世界を舞台にその存在感を示してきた。

なお、アルバムタイトルやジャケット写真、収録内容の詳細は後日発表予定。 自身初の映画作品の公開を経て、ニューアルバムのリリース、そして全国アリーナツアーへ。 新たなフェーズへと突き進むCreepy Nutsの今後の展開に注目してほしい。 ・ライブBlu-ray盤（CD＋3BD＋フォトブック、AICL-5016～5020） 17,600円（税込） / 16,000円（税抜）・ラジオ盤（2CD、AICL-5021～5022） 5,280円（税込） / 4,800円（税抜）