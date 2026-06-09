Co-Innovation大学と富山エアポート、飛騨高山・富山地域の広域連携協定を締結

2026年4月に開学するCo-Innovation大学を運営する学校法人CoIUと、富山エアポートが、飛騨高山地域と富山地域の広域連携を目的とした協定を締結。理論・対話・実践の往還による学びと、地域と共に歩む空港運営を融合させ、学生が実社会の課題に取り組む実践的教育機会を創出。地域の持続的発展に向けた新たな共創モデル構築を目指す。

2026年4月に開学したCo-Innovation University（コー・イノベーション大学、以下CoIU）を運営する学校法人CoIU（岐阜県飛騨市、理事長：井上博成）は、株式会社 富山エアポート （所在地：富山県富山市、代表取締役社長：岡田信一郎）と、飛騨高山地域と富山地域の 広域連携 を推進し、地域社会の持続的な発展に寄与することを目的とした連携協定を2026年6月9日に締結しました。

CoIUが掲げる「理論・対話・実践の往還による学び」と、富山エアポートが推進する地域とともに歩む空港運営を掛け合わせることで、学生が実社会の課題に向き合いながら学ぶ実践的な教育機会を創出し、飛騨と富山を結ぶ新たな共創モデルの構築を目指します。 一方で、地域には豊かな自然や文化、産業資源が存在するにもかかわらず、それらを次世代につなぎ、新たな価値創造へと発展させる人材や仕組みが不足していることも課題となっています。

こうした課題に対し、教育機関・企業・行政が垣根を越えて連携し、地域をフィールドとした学びや実践の機会を創出していくことが重要です。 CoIUは、地域や企業と協働しながら学ぶ実践型教育を推進しており、富山エアポートは空港を核とした地域活性化や交流人口創出に取り組んでいます。 両者が連携することで、飛騨高山地域と富山地域をつなぐ新たな人材育成と地域共創の可能性が広がると考え、本協定の締結に至りました。

飛騨高山地域と富山地域という隣接する二地域を広域的につなぎ、人材育成、教育プログラム、地域活性化を一体的に推進することで、地域の持続的な発展につながる新たな共創モデルの構築を目指します。 飛騨高山と富山をつなぐ広域連携に向け、学校法人CoIUと株式会社富山エアポートが連携協定を締結。 ・地域人材の育成に関する連携（飛騨高山地域と富山地域の広域的な人材育成





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Co-Innovation大学 富山エアポート 広域連携 地域共創 人材育成

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