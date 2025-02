Co-nnect Inc. CEO 関根 有：コンサル業界の最適化を追求

Co-nnect Inc.は、企 企業の課題解決を支援するコンサル活用サービスを提供しています。匿名Web相談サービスとコンサル提案コンペ支援サービスを通じて、企業は専門知識を活用し、迅速な意思決定と生産性向上を実現できます。

Co-nnect Inc. のCEO 関根 有さんは、東京大学工学系研究科マテリアル工学修士課程を修了し、A.T.カーニーにて中長期戦略立案などを担当し、デロイトトーマツコンサルティングの最年少執行役員に就任しました。2017年に Co-nnect Inc. を創業。創業以来、大企業の企画担当者から多くの業務の相談を受ける中で、ある傾向に気が付きました。それは、彼らが一様に誠実に仕事に向き合い責任感があるために、どんなに大きなチャレンジでも「自分がなんとかしなければ」と悩み続け、その結果疲れ果ててしまっているということです。だからこそ、自分の時間・身体・精神というリソースの最適な投資方法についてとらえなおす必要があります。\われわれは、PROFFIT(コンサル会社のコンペ支援サービス)と匿名コンサルホットライン(1時間のスポット相談サービス)を通じて、企画人材が一人で悩む時間を短縮し、迅速な意思決定と行動を促進することで、真の生産性向上に貢献できると考えています。合同会社Co-nnect Inc.

は、今後も企業の課題相談窓口として悩みに寄り添い、最適なコンサル活用に向けたネットワークとノウハウをさらに磨いてまいります。500社/3,500名以上の厳選されたコンサルタントと1時間単位で対話できる匿名Web相談サービスです。経験のない分野で仕事を任されて悩んでいる、社内で考えた方針に自信が持てないなど、経営や業務推進における課題に対して、外資戦略ファームや専門特化ファームに在籍するマネージャークラス以上のコンサルタントが次のアクションにつながる具体的なアドバイスを提供します。相談内容を投稿するだけで、経験豊富なコンサルタントからオファーが届き、最短1営業日でマッチングします。料金は1時間10万円で、プロジェクトを依頼すると数百万円から数千万円の費用が掛かる従来のコンサル契約と比べて、手軽かつスピーディに専門知見を活用できます。相談を実施するまでは無料なので、安心してご利用を開始できます。\2018年にコンサル業界特化の提案コンペ支援サービス「PROFFIT」をリリースし、500社/3,500名以上のコンサルネットワークを構築。延べ1,000件以上の相談実績を持ち、大企業の企画部門を中心に利用企業を拡大中。さらに、2025年に低予算でコンサルタントからアドバイスを受けられる「匿名コンサルホットライン」を新たにリリース。予算の制約でコンサルを活用できなかった企業へ、1時間10万円で一流コンサルタントの知見を活用し、社内での検討を加速する機会を提供します。これらのサービスを通じて企業の迅速な意思決定と生産性向上を支援し、最適なコンサル活用実現のため、ネットワークとノウハウの強化に取り組んでまいります





