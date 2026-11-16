Coway製空気清浄機に深刻なセキュリティ脆弱性が確認されました。MITM攻撃により通信を傍受・改ざんし、独自のMQTTサーバーでローカル制御できることが判明しています。

Coway が提供するクラウド接続型 空気清浄機 において、Mitigation of Man-In-The-Middle（MITM）攻撃を利用した深刻な セキュリティ脆弱性 が発見されました。この脆弱性を突くことで、攻撃者はデバイスの通信を傍受し、独自に生成した証明書を挿入することでデバイスを制御可能になります。専門家の検証により、この手法は数日あるいは数週間のスパンで実施可能であることが示唆されています。

mitmproxyを用いた証明書なりすまし手法

調査は仮説に基づき、ネットワーク解析ツール「mitmproxy」のプラグインモードを活用して行われました。主な目的は、空気清浄機がセキュリティのために要求する公開認証局（CA）証明書ではなく、攻撃者が独自に生成した偽の証明書をデバイスに返送する仕組みを構築することでした。これにより、本来であれば安全であるべき通信路を事実上乗っ取ることが可能になります。

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具体的な実装では、Pythonスクリプトを用いて特定の条件を満たす通信フローのみをターゲットにしています。コードの論理構造からは、デバイスIPアドレスが「10.42.0.93」であること、通信プロトコルが「http」であること、そしてリクエストのメソッドが「GET」であることを条件として判定しています。これにより、無関係なトラフィックへの干渉を防ぎ、標的とするデバイスに対してのみ攻撃効果を発揮するよう設計されています。

さらに詳細なフィルタリングとして、リクエスト先のホスト名が「rootca-fs.iocareus.com.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com」であり、パスが「/AmazonRootCA1.pem」であることがチェックされます。これは、デバイスがAWS S3バケットからAmazon Root CA 1の証明書を取得しようとしている瞬間を特定するためのものです。この特定のファイル取得リクエストに対してのみ、独自のRSA CA証明書を返すロジックが組み込まれています。

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CowayクラウドとMQTTプロトコルの通信解析

通信パケットの詳細な解析結果から、Coway製空気清浄機はクラウドサービスとの接続に「MQTTプロトコル」を採用していることが明確になりました。MQTTは軽量なメッセージングプロトコルとしてIoTデバイスで広く利用されますが、ここではセキュアな接続が必須となります。解析により、MQTTサーバーのホスト名、ポート番号、そしてデバイス接続に使用する証明書情報のやり取りがネットワーク上で可視化されました。

API呼び出しのレスポンスデータからは、サーバーの設定情報がJSON形式で取得可能です。レスポンスのヘッダー部分には「success: true」「result: S1000」「message: SUCCESS」という成功を示す値が含まれており、通信が正常に完了したことを示しています。この成功レスポンスを受け取った上で、ペイロード部分の詳細な接続情報がデバイスに提供されます。

ペイロード内の情報には、デバイス固有のMACアドレスやシリアル番号、そして証明書トークンが含まれます。また、接続先ホストとして「a29vouc2qruduj-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com」、ポート番号として「8883」が指定されています。これらはAWS IoTサービスとの接続に使用される標準的な情報ですが、攻撃者はこれらの情報を傍受することで、デバイスがどのサーバーと通信しているかを完全に把握できます。

ローカル制御の実現と認証情報の取得

取得した通信情報を用い、攻撃者は独自のMQTTサーバーを構築し、デバイスのローカル制御を行う道が開かれました。特に危険な点は、認証に使用されるURLの完全なリストが平文または可逆な形で取得可能だったことです。証明書サーバーのURLとして「https://cert.iotp.coway.com/iot/v1/cert/r0」、そしてCA証明書のURLとして先述のS3バケットへのパスが記録されています。

さらに、攻撃に利用可能な具体的な秘密鍵と証明書のURLも取得可能です。秘密鍵のURLは「https://icert-fs.iocareus.com//55d66923e9-private.pem.key」、証明書URLは「https://icert-fs.iocareus.com//55d66923e9-certificate.pem.crt」という特定の識別子を含んでいます。これらのファイルは特定のデバイス（この事例では識別子「55d66923e9」に関連するデバイス）に固有のものでしたが、その性質上、他の同等モデルのデバイスでも同様の手法でアクセス可能な可能性があります。

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また、サービスコードとして「002AIR007」、国コードとして「US」がレスポンスに含まれており、これが特定の空気清浄機モデルや地域のファームウェアバージョンを示唆していると考えられます。これらの詳細な情報をすべて掌握することで、攻撃者は単なる通信の傍受にとどまらず、デバイスへの書き込みや制御コマンドの送受信を擬似サーバーを介して行える状態になります。

セキュリティ implicationsと今後の課題

この脆弱性の本質は、デバイスが信頼する認証局の証明書を取得するプロセスにおける検証の不備にあります。通常、HTTPS通信ではサーバーが提示する証明書が正当な認証局によって署名されているか検証されますが、ここではmitmproxyを用いた中間者攻撃により、この検証プロセスが回避または欺かれた状態が維持されました。これにより、デバイス側では暗号化された安全な通信を行っていると認識している間に、実際には攻撃者の管理下にある通信路を通過しています。

この事象は、IoTデバイスのセキュリティ設計において、ハードコードされたURLや静的な証明書取得ロジックがどのように危険性を内包しているかを示す好例です。Cowayのようなメーカー側としては、これらのエンドポイントのセキュリティ強化や、証明書の動的な検証プロセスの見直しが必要となります。また、ユーザー側としても、自宅ネットワークのセキュリティ意識を高めることが求められます。

技術的には、この攻撃は特定のIPアドレス（10.42.0.93）やホスト名に依存しているように見えますが、ネットワーク構成の変化やファームウェアの更新によって、攻撃ベクトルが変化する可能性があります。しかし、基本的なプロトコル（MQTT over HTTPS）の構造自体に問題がある場合、他のモデルや他のIoTメーカーのデバイスにも同様のリスクが潜んでいる可能性を否定できません。セキュリティ研究者の間では、この事例を踏まえたさらなる調査と、業界全体の標準化されたセキュリティ基準の策定が呼びかけられています。