ColorSing株式会社が運営する歌特化ライブ配信アプリ「ColorSing」が初のリアル音楽フェス「ColorSing DREAM FES 2027」を開催します。

いいね！ 数を読み込み中です ColorSing株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長 今井拓自、代表取締役会長 柴田順任、以下 当社）が運営する歌特化ライブ配信アプリ「ColorSing」は、初の リアル音楽フェス 「ColorSing DREAM FES 2027」を、2027年2月11日（木・祝）に「恵比寿 ザ・ガーデンホール」で開催します。

本イベントは、2026年にColorSingで活躍したLシンガーの功績を称える年に一度の年間アワード「ColorSing AWARD」と、音楽フェスとしてのライブ体験を融合させた特別なイベントです。 オンラインで積み重ねてきた歌や想いが、リアルのステージでひとつになります。

「ColorSing DREAM FES 2027」は、年間を通じた活動の積み重ねが評価され、選ばれたLシンガーがリアルの舞台に立つアワードステージと、音楽フェスとしてのライブ体験を融合したColorSing最大級のリアルイベントです。 配信で生まれた歌や想いが、リアルの場でひとつにつながり、アワードとしての栄誉と、フェスとしての高揚感が交錯する特別な一日を創出します。

「ColorSing DREAM FES 2027」開催概要※オンライン配信も予定しております。 本イベントでのアワード「ColorSing AWARD」における表彰部門と連動し、2026年の活動実績・人気・成長に加え、SNSでの発信や影響力なども含めた総合的な評価をもとに選出します。 選ばれたLシンガーは、表彰とともにステージ出演の機会が与えられます





PRTIMES_TECH / 🏆 113. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Colorsing リアル音楽フェス Colorsing DREAM FES 2027

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

「Demi and the Fractured Dream」は，“ゼルダ”と“風ノ旅ビト”をかけ合わせたような，期待のアクションアドベンチャーゲームAnnapurna Interactiveは，2027年2月の発売を予定している新作3Dアクションアドベンチャー「Demi and the Fractured Dream」のプレイアブルデモをSum…

Read more »

「サカつくRTW」，北米・ヨーロッパ・アジアのスーパースターが登場する「FEVER STAR FES」を開催プロサッカークラブをつくろう！ ロード・トゥ・ワールド プロサッカークラブをつくろう！ ロード・トゥ・ワールド 配信元 セガ 配信日 2026/06/10 『プロサッカークラブをつくろう!…

Read more »

テレビ朝日・六本木ヒルズ SUMMER FES 2026、史上初の二拠点開催六本木ヒルズと東京ドリームパークの二拠点で開催される夏フェス。アーティストライブ、番組イベント、アイドルフェスなど多彩な催し。

Read more »

羊宮妃那ら登壇『MyGO!!!!!』デザインマンホール蓋寄贈式レポート【アニメイトタイムズ】2022年4月29日に始動し、リアルバンドとしても活動中の「MyGO!!!!!」。彼女たちの結成秘話を描いたオリジナルアニメーション『BanG Dream! It's MyGO!!!!!』のデザインマンホール蓋寄贈式が、2026年6月10日（水）豊島区本庁舎にて行われた。寄贈式には株式会...

Read more »

MarkeZineのマーケティング事例アワード「BEST OF MARKETING AWARD 2027」開催決定！応募受付を開始株式会社翔泳社のプレスリリース（2026年6月11日 16時48分）MarkeZineのマーケティング事例アワード「BEST OF MARKETING AWARD 2027」開催決定！応募受付を開始

Read more »

沖縄・サンエー具志川メインシティ店での「2027年 サンエーのランドセル新作販売会」に参加いたします。CHIKYU株式会社のプレスリリース（2026年6月12日 09時10分）沖縄・サンエー具志川メインシティ店での「2027年 サンエーのランドセル新作販売会」に参加いたします。

Read more »