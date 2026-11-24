Cognition AI Japan、みずほ証券向けに自律型AI「Devin」を活用した「フルスタックAI駆動開発プロセス」の構築を支援

（本社：米国カリフォルニア州、CEO兼共同創業者：スコット・ウー）の日本法人であるCognition AI Japan 合同会社（所在地：東京都千代田区、日本法人社長：正井 拓己）は、ULSコンサルティング株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役社長：横山 芳成）と協力して、みずほ証券株式会社（以下、みずほ証券）における自律型AI ソフトウェア エンジニア「 Devin 」の利用開始を受けて、同社での開発プロセスの抜本的変革およびシステム開発のリソース内製化に向けた支援を開始したことを発表いたします。

「AIは、ソフトウェア開発を効率化するだけでなく、そのあり方そのものを変革する存在になろうとしています。 みずほ証券様の今回の取り組みは、そうした変革を日本の金融業界で先導する、非常に重要な一歩です。 高度な信頼性やガバナンスが求められる金融領域において、AI駆動開発の可能性に挑戦されるみずほ証券様の先進性を心から称賛いたします。 また、本取り組みを共に推進されているULSコンサルティング様の高い専門性と推進力にも、深く敬意を表します。

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