Anthropicは、ClaudeがMCP（Claudeを外部のサービスにつなぐ仕組み）の4つの新機能に対応すると発表した。何ができるようになるのか。

Anthropicは2026年11月24日（現地時間）、AIアシスタント「Claude」とAIコーディングツール「Claude Code」が「Model Context Protocol」（MCP）の4つの機能に対応すると発表した。

MCPは、AIエージェントを外部のシステムやデータにつなぐための共通仕様だ。 つなぐ先のサービス側で動き、ツールやデータをAIエージェントに提供するプログラムを「MCPサーバ」と呼ぶ。 Skills over MCPで渡すスキルは、ベストプラクティスや作業手順、ユーザーのアカウントや組織に合わせた手引きをまとめたものだ。 Claudeは必要なときだけスキルを読み込むため、コンテキスト（AIモデルが一度に参照できる情報の領域）の消費を抑えられる。

Advertisement

スキルはMCPサーバと一緒に更新され、ユーザーが別途インストールするものはない。 同社によると、ShopifyやHubSpot、Atlassianが利用している。 Tasksは、時間のかかる処理をMCPサーバに任せる機能だ。 従来は、ツールの呼び出しが終わるまでClaudeは次の作業に進めなかった。