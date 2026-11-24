Anthropicは、Claudeで作ったツールをMacやWindowsにインストールできる機能のベータ提供を始めた。

対象は Claude が会話の中で生成する「アーティファクト」だ。 例えばカレンダーやメールを参照する会議準備用のページや、当日の出荷予定を追うツールなどを作れる。 最新版の Claude デスクトップアプリでアーティファクトを開き、共有メニューから「Install as app」を選ぶ。

パッケージ化や署名は不要で、作ったアプリは他のユーザーと共有できる。 インストールしたアプリからは、Claudeや外部サービスと連携するコネクターを利用できる。 元のアーティファクトを編集するとアプリにも変更が反映され、アプリ内からClaudeに送るリクエストはプランの利用制限に算入される。 アプリを開くにはインターネット接続とClaudeへのログインが必要だ。

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なお、Claude Docs、Slides、Sheetsなどのテンプレートから作成されたアーティファクトはインストールできない。 アプリにできる作業は、デフォルトではブラウザ内で可能な操作に限られる。 ユーザーが許可すれば、通知を送ったり、メニューバーやシステムトレイを使ったりできる。 さらに「フルアクセス」を与えると、アプリは操作のたびに確認を求めることなく、ファイルの読み取り、変更、削除やプログラムの実行ができる。

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フルアクセス権限を与えられるのは、自分が作ったアプリか、TeamまたはEnterpriseで同じ組織のメンバーが作ったアプリだけだ。