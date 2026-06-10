Claude Fable 5のガードレールが厳しすぎると、Xで話題になっている

米Anthropicが6月9日（現地時間）にリリースした新たなAIモデルClaude Fable 5のガードレールが厳しすぎると、Xで話題になっている。Claude Fable 5には新たにclassifierと呼ばれる、本体とは独立したAIシステムを組み込んだという。これにより、サイバーセキュリティ、生物・化学、モデルの蒸留に関するリクエストを検知すると、本体のFable 5ではなく、次に高性能なモデルであるClaude Opus 4.8が応答を引き継ぐ。Anthropicは、新AIモデルClaude Fable 5を一般公開した。同社の最上位Mythosクラスに属し、これまで一般提供を見送ってきた水準の能力を、悪用を防ぐ保護機能とともに全ユーザーへ開放した。Appleが5年がかりで開発したセキュリティ対策を5日で突破 Mythosが見せつけた脆弱性攻撃の威力。

米Anthropicが6月9日（現地時間）にリリースした新たなAIモデル Claude Fable 5 のガードレールが厳しすぎると、Xで話題になっている。 例えば米ゲノム研究機関Jackson Laboratoryの免疫学者、デリヤ・ウヌトマズ博士はcancerというワードが Claude Fable 5 によってバイオセキュリティリスクとしてフラグ付けられた！

とAnthropicによると、Fable 5には新たにclassifierと呼ばれる、本体とは独立したAIシステムを組み込んだという。 これがサイバーセキュリティ、生物・化学、モデルの蒸留に関するリクエストを検知すると、本体のFable 5ではなく、次に高性能なモデルであるClaude Opus 4.8が応答を引き継ぐ。 完全な拒否ではなく高性能モデルへの切り替えとすることで、利用体験の低下を抑える狙いがあるとしている。 Anthropicは、新AIモデルClaude Fable 5を一般公開した。

同社の最上位Mythosクラスに属し、これまで一般提供を見送ってきた水準の能力を、悪用を防ぐ保護機能とともに全ユーザーへ開放した。 同時に、サイバー関連の保護機能を解除した上位版Claude Mythos 5を信頼できるパートナー向けに限定提供する。 画像認識だけでPokemon FireRedをクリアするなどビジョン性能の大幅向上もアピールした。 Appleが5年がかりで開発したセキュリティ対策を5日で突破 Mythosが見せつけた脆弱性攻撃の威力





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