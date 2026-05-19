Cloud Navi establishes partnership with Alibaba Cloud, boosting service offerings and AI strategy

Cloud Navi, a Japanese cloud provider with over 10 years of experience in the industry, has announced its partnership with Alibaba Cloud. The partnership will focus on enhancing Cloud Navi's service offerings and AI strategy, helping Japanese businesses drive digital transformation, optimize costs, and enhance AI utilization.

株式会社 Cloud Navi が Alibaba Cloud から日本市場における最上位パートナー＆総代理店としての正式認定を受けました。 Cloud Navi は、 Alibaba Cloud パートナーとして、2025年8月から日本市場でのクラウドサービス販売・技術支援・AIソリューションの導入を推進してきました。

このたび、ディストリビューターとしての事業体制を強化するとともに、今後の重点戦略についてお知らせいたします。 Alibaba Cloud Japanは、近年、日本市場への投資を加速しており、高性能・低コスト・高信頼性の高いクラウドおよびAIインフラを提供しています。 Cloud Naviはディストリビューターとして、Alibaba Cloudとのパートナーシップをさらに深めることで、日本企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）、コスト最適化、およびAI活用・業務高度化を支援してまいります。

Cloud Naviは2022年12月に設立され、クラウド業界において10年以上の経験を有するエンジニア・ビジネスメンバーによって創業されました。 創業メンバーには、Alibaba Cloud Japanにおいて日本市場向け事業開発をリードしたメンバーも含まれており、日本企業におけるクラウド導入やローカライズに関する深い知見・実績を有しています。 これまで、ゲーム、インターネット、製造、リテールなどの幅広い業界の日本企業を支援してきた実績があります。

特に、Alibaba Cloud環境の新規構築、クラウドマイグレーション、MSP（マネージドサービス）運用支援において豊富な実績を有しています。 AI領域においては、Alibaba Cloudの大規模言語モデル「Qwen」に加え、画像生成・動画生成モデル「Wan」「HappyHorse」などを活用したマルチモーダルAIソリューションのローカライズ導入支援を本格展開しています。 generarative AIのAPI連携 プロンプト設計、業界データを活用したファインチューニング、オンプレミス環境への導入、A/Bテストまでをワンストップで支援し、日本企業のAI活用を迅速・安全・効果的に実現してまいります。

Cloud Naviの中心となる柱は、クラウド顧客基盤の継続的な拡大とティア2代理店パートナーエコシステムの拡充です。 ISV、SIer、ITサービス事業者との協業を強化し、多様な業界ニーズに対応可能なローカルエコシステムを構築し、販売支援、技術支援、共同提案などを通じ、パートナー企業の成長を推進してまいります





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Cloud Navi Alibaba Cloud Japan Most Senior Partner Business Transformation AI Solutions

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