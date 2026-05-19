Cloud Naviはクラウド業界で10年以上の実経験を持つエンジニアを基盤とし、クラウド環境の設計、構築、運用を一括で支援できる体制を確立しています。 云ナヴィは、自己紹介文の内容のように長年にわたり培ってきたクラウド運用ノウハウを生かし、MSP、大規模クラウドマイグレーション、コンテナ化、AIソリューション開発などの難易度の高いプロジェクトを数多く支援しています。 すでに、ゲーム、インターネット、AI関連、製造、ITシステムなど、幅広い業種の日本企業に対して、クラウド導入・運用を支援しており、特に大規模なクラウド移行案件において豊富な実績があります。 ダウンタイム最小化、コスト最適化、運用負荷軽減を同時に実現する実践的な支援体制は、多くの顧客企業から高い評価を獲得しています。

Cloud Naviはクラウド業界で10年以上の実経験を持つエンジニアを基盤とし、クラウド環境の設計、構築、運用を一括で支援できる体制を確立しています。 云ナヴィは長年にわたって培ってきたクラウド運用ノウハウを生かし、MSP、大規模クラウドマイグレーション、コンテナ化、AIソリューション開発などの難易度の高いプロジェクトを数多く支援しています。

すでに、ゲーム、インターネット、AI関連、製造、ITシステムなど、幅広い業種の日本企業に対して、クラウド導入・運用を支援しており、特に大規模なクラウド移行案件において豊富な実績があります。 ダウンタイム最小化、コスト最適化、運用負荷軽減を同時に実現する実践的な支援体制は、多くの顧客企業から高い評価を獲得しています。 さらに、日本語・中国語・英語の3言語による24時間365日の技術・運用サポート体制を提供し、重大障害時には15分以内の一次対応を行っています。

IaC・CI/CDによる運用自動化、統合監視、月次のコスト・性能・セキュリティ分析レポートなどを通じて、顧客の継続的なシステム最適化を支援しています。 また、Alibaba Cloudでの導入・活用支援も行い、大手ゲーム事業者をはじめとする多様な顧客基盤を築いています。 fjornyen保から継続的な事業成長を実現しており、日本市場におけるAlibaba Cloudパートナーとして着実に存在感を高めています。

単なるクラウド販売にとどまらず、顧客の事業成果に直結するアーキテクチャ設計、運用最適化、コスト削減提案を一貫して行うことで、案件特性に応じたクラウドコスト最適化を実現しています。 さらに、サービスの継続的な利用率および利用拡大（アップセル率）においても高い水準を維持しています。





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Cloud Service Cloud Navi Cloud Consulting Cloud Migration Iac/CI/CD Alibaba Cloud Japan Best Partner Of The Year

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