米OpenAIは2027年2月1日から、ChatGPTで作ったウェブサイトの運営に、月間の利用枠を超えた分だけ追加料金を課す予定だ。対象はサイト作成機能「Sites」を使うChatGPT Plus、Pro、Businessの契約者。料金案内によると、データベース付きのサイトは、データベースが空でアクセスがなくても利用枠を消費する。

」は、ChatGPTやCodexに作りたいものを伝えるだけで、ウェブサイトやアプリを作成し、URLで共有できる機能だ。 サイトの作成や編集はCodexの利用量に計上される。 一方、サイトの運営にかかる利用量は、ページの読み込みやデータの保存などに応じて別途計算される。

サイトの運営には「クレジット」と呼ばれる単位を用いる。 毎月の利用枠はPlusが125クレジット、Proが375クレジット、Businessが契約1席あたり125クレジット。 複数のサイトを運営する場合は、全サイトでこの利用枠を共有する。 Enterpriseの料金体系は契約によって異なる。

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データの保存機能を使わないサイトには、サイトごとの基本分のクレジット消費はない。 一方、データベース付きのサイトは、データの有無にかかわらず1サイトあたり月約25クレジットを消費する。 例えば、Plusの契約者が空のデータベース付きサイトを6つ運営すると、アクセスが一切なくても月に約150クレジットを消費し、利用枠を約25クレジット超える計算になる。 ページや画像などの読み込みには、10万リクエストあたり約15クレジットを消費する。1回のページ閲覧で通常30〜50件のリクエストが発生するという。