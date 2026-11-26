米カリフォルニアやコネチカットなど41州とワシントンD.C.の司法長官は、破産申請した「Character.AI」の資産競売に異議を申し立てた。競売には未成年者の210万以上を含む2100万超のチャット履歴が含まれるが、買い手にデータ保護の義務がなく、プライバシー法に反するとして売却の却下を求めている。

コネチカット州、カリフォルニア州などの米司法長官は11月24日（現地時間）、米連邦破産法第11条（チャプター11）の適用を申請したAIチャットbotサービス「Character.

AI」の資産売却計画について、破産裁判所に売却を認めないよう求めたと発表した。 コロラド、カリフォルニア、コネチカットの3州が主導し、超党派の41州とワシントンD. C.の司法長官が異議申し立てに加わった。 Character.

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AIは、サービスを含むほぼすべての資産を12月1日に競売にかける計画だ。 対象には米国の2100万以上のアカウントのチャット履歴が含まれ、うち210万以上のアカウントは未成年者が登録したものという。 チャットに加え、IPアドレスや位置情報などの個人データも売却の対象になる。 司法長官らが問題視しているのはチャットの中身だ。