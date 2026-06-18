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Chapon、自社の店頭やオンラインショップで販売できる法人向けの卸・取扱の受付を開始

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Chapon、自社の店頭やオンラインショップで販売できる法人向けの卸・取扱の受付を開始
Chapon、高級入浴剤、卸・取扱の受付、法人向け、店頭、オンラインショップ、夏季限定の冷感タイプ『
📆6/18/2026 1:54 PM
📰Toyokeizai
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高級入浴剤ブランド「Chapon」が、自社の店頭やオンラインショップで販売できる法人向けの卸・取扱の受付を、2026年6月22日より開始します。天然精油100%の入浴剤に、夏季限定の冷感タイプ『北極からの招待状』を加えたラインナップを、公式と同じ2本入り・4本入りの2種類で用意します。

小売店やEC事業者向けに、高級入浴剤ブランド「Chapon」が、自社の店頭やオンラインショップで販売できる法人向けの卸・取扱の受付を、2026年6月22日より開始します。 天然精油100%の入浴剤に、夏季限定の冷感タイプ『北極からの招待状』を加えたラインナップを、公式と同じ2本入り・4本入りの2種類で用意します。

冷感入浴剤『北極からの招待状』は、夏季・数量限定で提供され、天然由来の上質な入浴剤は仕入れ先が限られ、季節限定品を扱える機会はそう多くありません。 Chaponは、夏季限定の冷感入浴剤を含むラインナップを法人向けに開放し、事業者が仕入れて自社のEC・店舗で販売できる取り扱いの受付を始めます。 ラインナップの中心は、夏季・数量限定の冷感入浴剤『北極からの招待状』。 ぬるめの湯にミントの精油を効かせた一さじで、立ちのぼる香りとともに一日の火照りがすっと引いていきます。

感じるひんやり感の強さは段階で選べ、控えめな清涼感から澄み渡るクールまで、その日の気分に合わせられます。 合成香料を使わず天然精油だけで香りを組み立てているため、湯気とともに広がる香りに角がなく、深く息を吸い込みたくなる--店頭やオンラインで、夏の自分へのごほうびとして手に取られる一品です。 提供は公式と同じ2本入り・4本入りの2種類で、小ぶりな棚にもギフト売場にもなじみます。 Chaponは累計38万本を販売し、バスソルトとして初めてグッドデザイン賞を受賞、Amazon・楽天の入浴剤部門ランキングでも1位を多数獲得しています。

BIRTHDAY BAR全国27店舗をはじめとするギフト専門店でも取り扱われており、すでに小売の現場で選ばれてきたブランドです。 実績のある定番だからこそ、新たに扱う店舗・ECでも回転を見込みやすく、はじめての仕入れでも棚に置きやすいラインナップです。 Chaponはこれまで、ギフト専門店や百貨店のカタログに採用されてきたほか、IT・メディア・旅行をはじめとする複数の企業に、福利厚生やノベルティ、記念品としての法人ギフトとして導入されています。 贈答品として一定の評価を得てきた実績が、取り扱いを検討いただく際の判断材料になります。

取り扱い用途に限らず、法人がそのまま自社の福利厚生や、取引先へのお中元・夏のご挨拶として使うこともできます。 暑さで疲れがたまる時期に、湯船での休息を気づかうギフトは、従業員にも取引先にも自然になじみます。 まとめ配送・配送先分割にも対応し、健康経営やウェルビーイング施策の一環としても取り入れられます

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