Barbour Revives Prestige Style with 'Love Story'

The revival of prime cuts like Neoprene and fur highlights Barbour's strength to appeal to consumers following the increase in prestige items.

バーバリーは、プレッピースタイルの復活という追い風も受けている。 アメリカのテレビ局FX（FX Networks）が制作するジョン・F・ケネディ・ジュニア（ John F. Kennedy Jr. ）とキャロリン・ベセット＝ケネディ（ Carolyn Bessette-Kennedy ）の関係を描いたドラマの中で、ベセット＝ケネディを象徴するアクセサリーとして、定番のネッカチーフや三角形に巻くヘッドスカーフがたびたび登場する。

また、ファッション誌『ヴォーグ』は2026年4月号で、シルクスカーフを『ファッション感度の高い女性に欠かせない夏の定番アイテム』と紹介している。 このドラマ『ラブストーリー ジョン＆キャロリン』は、2026年のファッショントレンドを大きく後押しした作品の一つと見られている。 作中でたびたび登場するカルバン・クラインは、ベセット＝ケネディがPRディレクターを務めていたブランドでもあり、ドラマの影響で注目度が上昇している。

ファッション検索プラットフォーム『リスト（Lyst）』によると、2026年3月26日の最終話（第9話）の放送後、カルバン・クラインへの関心は前週比で43％増加したという。 また、ベセット＝ケネディの象徴的なスタイルの一つだった黒のタートルネックニットの検索数も、2026年2月12日の第1話放送後に217％増加したという。 このドラマのブームの前から始まっていたバーバリーのスカーフを強化していく動き。 同ブランドはこの度、店内で新たに設置した『スカーフバー』を前面に打ち出している。

色や柄ごとに美しく整然と並べられたディスプレーで飾られており、ショッピング好きな人にとってはまさに理想的な空間だ。 スカーフは、バーバリーが進める『イギリスらしさ』への大きな回帰とも自然に重なっている。 シュルマンは、新しいコレクションが、イギリスを象徴する存在であるエリザベス2世女王（Queen Elizabeth II）から着想を得ていると語っている





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