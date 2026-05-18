After the game Lamine Yarman and Frenki De Jong had emotional messages for the last professional match of the legend. They praised Lewandowski saying he inspired people and mentioned they shared great moments inside the team room and on the field. They also wrote to their memories with Poland veterans.

ラミネ・ヤマルとフレンキー・デ・ヨングは、ロベルト・レヴァンドフスキがスポティファイ・カンプ・ノウで最後の試合を終えたことを受け、感動的なメッセージを寄せた。2人はSNSで"人々を鼓舞するレジェンド"と称え、バルセロナを去るストライカーに敬意を表した。

これにより、ポーランドのアイコンが4年間で7つのタイトルを獲得した時代は幕を閉じた。 デ・ヨングの道のりに感謝 デ・ヨングは、ピッチ内外で共に過ごしたポーランドのベテラン選手への想いを綴った。 伝統クラブバッファローのロッカールームやピッチ、サッカー以外の場面でも共有した思い出に感謝している。 君は多くの人々にインスピレーションを与えてきた。

新たな人生の章で、君と家族に幸せと成功が訪れますように。 ロベルト、君がいなくて寂しくなるよ"と記した。 スポティファイ・カンプ・ノウで行われたレアル・ベティス戦は3-1の勝利。25,758人の観客は、試合中、レヴァンドフスキを tears of joy のように涙を流した。83分、フリック監督は彼に単独で"栄誉の退場"をさせ、スタジアムは再び彼の名前で湧き上がった。 この試合では得点を挙げられなかったが、試合終了後もピッチに残り、9番にふさわしい英雄的な別れを惜しむファンに言葉をかけ続けた。

バイエルン・ミュンヘン時代、レヴァ ndfskiを指導したバルセロナのフリック監督は、彼の退団で生じた空白について率直に語った。 フリックはレヴァ ndfskiを"真のプロフェッショナルで模範"と称え、これほどの実力を補うことはクラブのスカウト部門にとってほぼ不可能だと認めた





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Poleand Legend Footballer Retirement Leaves Tribute

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