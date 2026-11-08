BYD高級EV「アルティオール」限定版発売 4936万円 東洋哲学と最新技術を融合

BYDが発表した高級電動SUV「アルティオール」の特別仕様車「山河鼎韵」が予約開始。価格4936万円で限定399台、e4プラットフォームと独自半導体チップを搭載。

BYD は高級電動SUV「 アルティオール 」の特別仕様車「 山河鼎韵 」の予約受付を開始した。この限定車は世界中のコレクター向けに399台のみ生産され、中国市場での事前予約価格は2,080,000人民元である。最新の為替レート換算では、車両価格は¥49,368,259、予約金は¥7,120,422となる。

限定仕様車のデザインと特別装備

「山河鼎韵」は、中国の歴史的な青銅器「鼎」や雄大な自然の風景からインスピレーションを得たデザインが特徴だ。ブラウンとゴールドを組み合わせた2トーンのエクステリアカラーパレットを採用し、翡翠をイメージしたインテリアで高級感を演出する。スカッフプレートには発光する甲骨文字エンブレムと「1 OF 399」の刻印が施され、唯一無二の所有感を強調している。

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外装では観音開きのコーチドアや鏡面仕上げの大径ディスクホイール、ドア内蔵の特注傘などを搭載。内装はYZS（蘇州刺繍）による雲と雲雷紋の刺繍や、黄色の和田玉が用いられ、中華文明の遺産を現代のクラフトマンシップで再現している。ダッシュボードには巨大な曲面スクリーンが備わり、伝統工芸とデジタル技術が共存する空間を実現した。

e4プラットフォームとDiSus制御の技術

アルティオールの中核をなす「e4プラットフォーム」は、4基の独立制御モーターにより各車輪のトルクを毎秒100回以上で調整する。これにより、車両が巨体でありながらその場で旋回できる「タンクターン機能」や、高速走行中のタイヤバースト時でも車体安定性を維持する機能が実現した。さらに車両が水中に進入した際に安全を確保する「緊急浮揚機能」も実装されている。

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足回りには次世代の「DiSus（雲輦）」フルアクティブ・ボディコントロール・システムを搭載。前方の路面状況を先読みしてリアルタイムでサスペンションを制御し、凹凸やコーナリング時の横揺れを抑える。BYD独自開発の4ナノメートルプロセス運転支援チップ「Xuanji A3（璇璣A3）」と独自アルゴリズム「God's Eye A（天神之眼A）」により、複雑な市街地でのナビゲーション支援や駐車支援を可能にした。

ラグジュアリー機能とサウンドシステム

後席には2脚のゼログラビティ・シートが備わり、4つのボール型マッサージヘッドによる機械式マッサージで奥深い揉み心地を提供する。「ワンタッチ・リラクゼーション・モード」を起動すると、シートリクライニング、レッグレスト上昇、サンブラインド閉鎖、そして照明やサウンド、フレグランスが連動して休息環境を自動調整する。音響は合計39スピーカーを擁する「Dynaudio Platinum Evidence」システムを採用し、ダッシュボード上部のツイーターが回転しながらせり上がるウェルカムシーケンスを演出する。

エンターテインメント面では、天井に電動格納式の21.4インチ・オーバーヘッドスクリーンを搭載し、移動中の視聴や電話会議での画面共有に対応する。フロントとリアには冷蔵庫が完備され、リアユニットは容量5.5リッターで独立制御による保冷・保温機能を持つ。トランク容量は532リッター確保し、ビジネスからレジャーまで柔軟に対応可能である。

欧州伝統と東洋哲学の技術的対比

アルティオールはロールス・ロイスの「ファントム」や「ゴースト」、および電動モデル「スペクター」を直接的なライバルとして位置づけている。その最大の違いは、西洋の古典建築様式を模倣するのではなく、中華文明のアイデンティティを核に据えている点だ。古代の「鼎」のデザインや甲骨文字、天壇の祈年殿に着想を得た傘など、東洋哲学を高級車の要素に融合させた独自性が際立つ。

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技術的なアプローチにおいても、ロールス・ロイスが物理的な遮音材やエアサスペンションによる受動的な静粛性を追求するのに対し、アルティオールはソフトウェアとハードウェアの統合による能動的な制御を極めている。バッテリーから半導体、モーターまでを垂直統合で自社開発するBYDのハイテク企業としての強みを活かし、「テクノ・ラグジュアリー」という新しい価値基準を超高級車市場に提示している。