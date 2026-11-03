BYD ATTO 3 EX 4WD試乗：駆動方式変更と出力向上で別格の走行性能

BYDのEV「ATTO 3」がビッグマイナーチェンジを受け「ATTO 3 EX」として進化。前輪駆動から後輪駆動への変更と4WDモデル追加により、基本構造が大幅に刷新された走行メカニズムと実態を解説する。

BYD の主力 電気自動車 （BEV）「ATTO 3」が、大幅な仕様変更を伴うビッグマイナーチェンジを完了し、「 ATTO 3 EX 」として新たな進化を遂げた。この変更により、車両の基本的な駆動構造が前輪駆動から後輪駆動へと移行し、同時にパワーが大幅に向上した。さらに、新たに 4WDモデル が追加されたことで、車両の特性は従来のモデルとは別物となり、市場における競争力が一層高まっている。

駆動方式の変更と基本構造の刷新

「ATTO 3 EX」という名称には、「EXTEND（延長）」「EXPLORE（探求）」「EXPERIENCE（体験）」という3つの意味が込められている。しかし、その背後にある技術的な変化は更为に根本的なものとなっている。特に注目すべきは、駆動方式の変更とパワーアップであり、これによってBEVとしての基本構造が完全に別物のものへと変化している。この変化は、単なる外観の修正にとどまらず、車両の走行性能そのものを見直す大規模なリニューアルであることを示している。

Also read 「既成概念にとらわれず、遊び心たっぷり」BYD ATTO 3（竹岡 圭）

前輪駆動から後輪駆動への変更は、車両の挙動や乗り心地に直接的な影響を与える重要な要素である。これにより、ドライバーが感じる動的な質感や、加速度に対する応答性が大きく変化し、従来のモデルとは異なる運転体験を提供できるようになっている。また、パワーアップに伴い、加速性能や高速域での安定性も向上しており、EVとしての基本性能が一層強化されたと言えよう。

ダイナミクスにおけるエンジニアリングの差

試乗を通じて得られた印象として、動態的な質感においてはまずまずの出来栄えではあるものの、自動車製造のキャリアにおける経験の差が随所に垣間見られた点が指摘されている。具体的には、ブレーキの踏力と制動力との相関関係や、バネ下の追従性における荒さなどが観察され、これらの項目はATTO 3だけでなく、プラットフォーム的に上位の「シール」や「シーライオン7」といったモデルにおいても気になるところである。

Advertisement

これらの挙動の荒さは、車両のダイナミクス、つまり走行性能や操縦安定性に関わる部分であり、テストドライバーの経験値やエンジニアのチューニング力が直接表れる領域である。既存の自動車メーカーが長年の実績を築いてきた優位性は、こうした細部における調整力や経験に依存する部分が大きく、BYDにとってもこれらの領域での強化が今後の課題となる可能性がある。この経験則に基づく調整力の差は、消費者が車両を選択する際の重要な判断基準となり得る。

市場への影響と今後の展望

新たに追加された4WDモデルの試乗により、BYDが提供するEVのラインナップがさらに広がり、多様な用途や気候条件に対応できる選択肢が提供された。4WDモデルの追加は、特に雨や雪の多い地域や、悪路での走行を想定したユーザーにとって、重要な選択肢となるであろう。これにより、ATTO 3シリーズの市場でのポジションがさらに強化され、競争激化するEV市場において、より多くの消費者にアピールできる材料が揃ったと言える。

今回の変更により、ATTO 3 EXは単なるマイナーチェンジモデルではなく、BEVとしての基本構造を刷新した新たなモデルへと進化した。BYDは、この進化を通じて、ダイナミクスにおける既存メーカーとの差を埋め、あるいは逆転することを目指している。今後の市場での反応や、消費者からの評価が、この戦略の有効性を示す指標となるであろう。