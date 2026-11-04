BYD ATTO 3 EXに進化、後輪駆動化と4WDモデルを試す

BYDのATTO 3がビッグマイナーチェンジでATTO 3 EXに進化した。前輪駆動から後輪駆動へ変わり、パワーも大幅に高まったBEVの新たな構造と4WDモデルの走りを解説する。

BYDのSUV「 ATTO 3 」が、ビッグマイナーチェンジによって「 ATTO 3 EX」へと進化した。今回の変更では、前輪駆動から 後輪駆動 に切り替えられ、パワーも大幅に向上している。 電気自動車 （BEV）としての基本構造が、従来モデルとはまるで別物になったといえる内容だ。新たに追加された 4WDモデル についても、実際に試乗して確かめた。

BYDは、ATTO 3の改良版にEXという名称を与えた。EXについては「EXTEND」「EXPLORE」「EXPERIENCE」を示すとされているが、車両の性格そのものは駆動方式と出力の変更によって大きく変わっている。車名の意味づけよりも、実際の走りがどう変わったかが注目点になる。

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後輪駆動化とパワーアップで変わった基本構造

ATTO 3 EXの最大の変更点は、駆動方式が前輪駆動から後輪駆動に変わったことである。駆動する車輪が後ろに移ることで、加速時の車両の挙動や重量配分の考え方が従来とは異なるものになる。BEVは内燃機関車と違ってエンジンやトランスミッションを持たないため、モーターの配置と駆動輪の選択がそのまま走行特性を左右する。

さらに、パワーも大幅にアップしている。前輪駆動から後輪駆動への変更とパワーの向上が同時に行われたことで、ATTO 3 EXは単なる外観の刷新にとどまらない改良となっている。ビッグマイナーチェンジという表現が示すとおり、電気自動車としての骨格に近い部分まで手が入れられたと理解するのが妥当だろう。

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BEVの場合、駆動方式や出力の違いは、加速の感覚や発進時のレスポンスに直接表れやすい。後輪駆動化によって、ドライバーが車両に対して感じる操舵や加速の印象がどう変わるのかは、実際に走らせてみることで初めて把握できる要素である。

EX命名とアストンマーティンのSの系譜

BYDがATTO 3 EXに付けたEXの名称は、「EXTEND」「EXPLORE」「EXPERIENCE」を示すとされている。一方で、車名に文字を加えて性能や車種の位置づけを表す手法は、他メーカーにも例がある。その代表例が、アストンマーティンの車名末尾に付く「S」である。

アストンマーティンによれば、Sの文字の源流は1953年に登場した「DB3 S」にあるという。DB3 Sは公道走行も可能なレーシングカー「DB3」の進化型で、ホイールベースを100mm短縮して機動性を高めるとともに、軽量化も実現していた。3リッター直列6気筒DOHCエンジンはファインチューンされ、動力性能の向上が図られている。

DB3は目立った戦績を残せなかったが、DB3 Sは一転して活躍した。ワークス出場した35レースのうち15の勝利を挙げ、世界トップレベルのレーシングスポーツカーとして評価を得たとされる。この実績が、後の車名にSを用いる流れの起点になったと考えられる。

その後のアストンマーティンでは、Sの文字の意味が一様ではなかった。「DBS」のように独立した車種名として使われた例もあれば、「ヴァンキッシュS」「V8ヴァンテージS」「V12ヴァンテージS」のように追加モデル的な高性能版を示す例もある。さらに「ラピードS」のように、事実上のマイナーチェンジモデルを意味する場合もあった。車名の一文字が、車種の立ち位置を示す記号として使い分けられてきたことがわかる。

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4WDモデルの試乗で確かめた走りの違い

今回のATTO 3 EXでは、新たに4WDモデルが追加された。後輪駆動の基本構造を持つ車両に加えて、前後both輪を駆動できる選択肢が用意されたことで、車種の幅が広がっている。BYDのBEVラインアップの中で、駆動方式によって性格を使い分けられる存在になったといえる。

4WDモデルは、後輪駆動モデルとは異なる走りの質を持つ。前後の車輪がともに駆動力を受け持つため、発進や加速時の安定感に違いが出やすい。試乗では、後輪駆動モデルと4WDモデルの双方を比較しながら、乗り心地や加速の反応を確かめた。

試乗を通じて感じたのは、パワーの向上と駆動方式の変更が、日常的な運転のしやすさにも影響するという点である。BEVは低速域から力を発揮しやすい特性を持つため、駆動輪の配置が変わると発進時の感触や、コーナーでの車両の落ち着き方にも変化が現れる。4WDモデルの追加は、こうした特性を求めるユーザーに向けた選択肢といえる。

ATTO 3 EXは、電気自動車としての基本設計を見直したうえで、名称の意味づけと走りの両面から新しい一台となった。今後は、後輪駆動モデルと4WDモデルがそれぞれどのユーザー層に選ばれていくかが、市場での評価を左右すると考えられる。