ドルトムントのトップチームで悪夢のデビューを経験し、何度も移籍寸前までいったアルムゲラ・カバル。今夏、BVBは20歳の同選手をNECナイメヘンに貸し出したが、現地では苦境が続いている。

でシュロイダーを非難した。

「あの選手にとって壊滅的なことだ。 彼には3部リーグでの経験しかないのに、今やいきなり厳しい状況に放り込まれている」と64歳は語った。

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「最初の失点では相手選手を走らせてしまったが、サポートはまったくなかった。 それはシュロイダーのシステムと関係している」。 元プロ選手のケース・ルイクスも同意した。

「シュロイダーの言うことは正しいかもしれないが、決して公の場で口にすべきではない。 自分が選手なら翌日の練習には行きたくない。 実質的に、少し一人で放っておかれているようなものだ」 シュロイダーは、左利きのカバルを3バックの右で起用していた。 カバルが先発した3試合でチームは11失点を喫し、指揮官はそれ以来、同選手を起用しなくなった。

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与えた出場機会は、ヨーロッパリーグのレフスキ・ソフィア戦で1-1だった後半アディショナルタイム2分からの途中出場のみ。 リーグ戦では直近9試合連続で、出場しないままベンチに座っている。 一因は、守備陣の選択肢が再び大幅に増え、ポジション争いが激しくなったことだ。 一方でクラブは、トリノでのカバルのプレーを受けて即座に動いた。

わずか11日後には、アタランタとの契約解除後に無所属となっていた元レヴァークーゼンのミッチェル・バッカーを、スペインでの6日間のトレーニングキャンプに練習参加選手として招いた。10月初め、カバルと同じポジションを担え、左ミッドフィールドでもプレーできる26歳のバッカーは、シーズン終了までの契約を結んだ。 これまで4試合の出場ながら、プレー時間はすでにカバルの半分をわずかに超えている。 初先発したユトレヒト戦では90分間プレーし、先制点をアシストした。 ナイメヘンにとって8月末以来、リーグ戦初の勝利となった3-2の試合だった。

現在の状況では、カバルの先行きは極めて暗い。 オランダでのプレーを始めてから、まだ8試合、計320分しか経っていない。 ナイメヘンには年末まで、さらに8試合が予定されている。 その間もカバルが完全に構想外のままであれば、BVBは期限付き移籍を早期に打ち切るべきか検討しなければならない。

だが、仮にそうなっても、一つの場所にようやく腰を据え、信頼と定期的な出場機会を得るには、カバルはまだ程遠い。 ドルトムントでも、それは期待できないだろう。 ラミ・ベンセバイニの契約は来夏で満了し、延長されない可能性はある。 それでもBVBの将来を担うのは、ダニエル・スヴェンソン、マクシミリアン・バイアー、そしてつい最近、高額の移籍金で獲得したカウア・プラテスら別の選手たちだ。