アイントラハト・フランクフルトでは、将来的に新スタジアムの建設が必要だという認識で一致しているようだ。その構想は巨大なものとなっている。

『シュポルト・ビルト』によると、 フランクフルト は2038年または2042年のワールドカップ招致に向け、新たな本拠地をアピールしたい考えだという。 ポストバンク・アレーナは、ドイツで直近に開催されたワールドカップに向けて2005年に大規模改修されたが、老朽化が進んでいる。

先週末のブンデスリーガでは、ファンもその一端を目の当たりにした。 ホッフェンハイムに1-0で勝利した試合で、スタジアムの音響設備が故障したのだ。 クラブ賛歌「Im Herzen von Europa」が伴奏なしで歌い上げられると、スタンドは鳥肌が立つような雰囲気に包まれた。 一方、取締役会会長のアクセル・ヘルマンはこの出来事にいら立ちを示した。

Advertisement

『シュポルト・ビルト』によれば、フランクフルトはすでに建築事務所「AS+P Albert Speer + Partner GmbH」に実現可能性調査を依頼したという。 構想されているのは、収容人数7万5000人から8万人の新スタジアムだ。 特に立ち見席を増やし、記録的な規模にする可能性がある。 ホーム側スタンドには最大2万5000人分の立ち見席を設ける計画で、実現すればBVBの「黄色い壁」は欧州最大の立ち見スタンドという独自の地位を失うことになる。 「黄色い壁」の収容人数は2万4500人だ。