ロックバンド「BUMPOFCHICKEN」は29日、公式サイトを更新。同日の広島・グリーンアリーナ公演を途中で中止

ロックバンド「BUMP OF CHICKEN」は29日、公式サイトを更新。 同日の広島・グリーンアリーナ公演を途中で中止したと発表した。 ボーカル藤原基央（47）の喉の不調で、公演の継続が困難と判断した。

バンド公式サイトを通じ「本日11月29日に開催いたしました「BUMP OF CHICKEN TOUR 2026-2027 Ratio Clavis」広島公演におきまして、Vo. /Gt. 藤原基央の喉の不調により歌唱を続けることが困難となり、公演を中断のうえ、やむなく中止とさせていただきました」と経緯を説明した。 その上で「ご来場いただきました皆様、ならびに公演を楽しみにお待ちいただいていた皆様には、ライブを最後までお届けすることができず、多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

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また、ベースの直井由文は自身のXを更新し、「最後までライブをお届けできず、本当に申し訳ございませんでした」と謝罪した。 バンドは「BUMP OF CHICKEN TOUR 2026-2027 Ratio Clavis」と題した全国ツアーを開催中。10月3、4日の宮城・ゼビオアリーナ仙台公演を皮切りに、来年2月6、7日の東京ドーム公演まで計20公演を開催する。