BTSがワールドカップ北中米大会の決勝ハーフタイムショーヘッドライナーに決定

BTSがワールドカップ北中米大会の決勝ハーフタイムショーヘッドライナーに決定し、K-POPのスターとして新たな注目を集めることとなった。

ワールドカップ （W杯） 北中米大会 の 決勝ハーフタイムショー で、コロンビアの歌手シャキーラと米歌手マドンナのほか、K-POPのスーパースター BTS が ヘッドライナー を務めることがわかった。

国際サッカー連盟（FIFA）が14日、インスタグラムで明らかにした。 サッカーW杯決勝でのハーフタイムショーは史上初めての試み。 決勝は7月19日にニュージャージー州のメットライフ・スタジアムで開催される予定。 当日は来場者に加え、世界中で数百万人の視聴が見込まれている。

W杯北中米大会の決勝ハーフタイムショーでヘッドライナーを務めるBTS/Todd Owyoung/NBC/Getty Image 今年のW杯は6月11日にメキシコ市で開幕し、米国、カナダ、メキシコの複数の会場で試合が行われる。 FIFAによると、コールドプレイのクリス・マーティンがキュレーションする決勝ハーフタイムは、非営利団体グローバル・シチズンが演出を手がけ、収益の一部がFIFAグローバル・シチズン教育基金に寄付される。

この基金は「世界中の子どもたちが質の高い教育とサッカーに触れる機会を拡大するべく1億ドル（約158億円）を集めることを目指す画期的な取り組み」で、大会を通じ、販売されるチケット1枚につき1ドルが同基金に寄付されるという。 昨年のメットガラに出席したときのマドンナ/Dia Dipasupil/Getty Images 国際サッカー評議会（IFAB）が定める公式ルールでは、ハーフタイムは15分を超えてはならないとされている。 スーパーボウルのハーフタイムショーのように、パフォーマンスに合わせて変更されるかどうかは不明だ





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BTS ワールドカップ 北中米大会 決勝ハーフタイムショー ヘッドライナー

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