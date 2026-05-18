BS日テレ巨人応援番組MCがブルース・ウィリスに似ていると嘆く過去選手をカチッとommenei！

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のトレイ・キャベッジ外野手（29＝米国）が16日に放送されたBS日テレの巨人応援番組『月刊プロ野球！ さまぁ～ずスタジアム』（第3＆第4土曜後10・00）にVTR出演。 番組MCを務めるお笑いコンビ『さまぁ～ず』の三村マサカズ（58）と大竹一樹（58）が4月18日の放送回で‘ブルース・ウィリスに似ている’と盛り上がった件についてコメントした。

番組では‘最も・さまぁ～ずに・ささったプレーヤー’をMSPとして毎月発表。 大城、岸田の捕手コンビはこれを目標にしていると以前から公言しているが、3・4月度の月間MSPに選出されたのがキャベッジだった。 この日は恒例となっているMSP賞品の特製タオルを持って番組がキャベッジのもとへ。 『アリガトウゴザイマス』とうれしそうに受け取ってもらったところで、三村と大竹が指摘している‘ブルース・ウィリスに似ている件’についても質問された。

三村と大竹はブルース・ウィルス（71）の主演映画『アルマゲドン』のシーンを念頭に、ヘルメットを脇に抱えたキャベッジがお立ち台に上がってくれることを熱望しているが、「こうやって持ちます」と笑顔でジェスチャーまで披露するサービスぶりを見せたキャベッジ





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