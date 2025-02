BRAHMAN、結成30周年迎えてニューアルバム「viraha」リリース

ロック/パンクバンドBRAHMANが、結成30周年を迎えます。2月26日に約7年ぶりのニューアルバム「viraha」をリリース。スペースシャワーTVでは、過去の貴重な映像から最新映像までを一挙オンエアする予定です。

1995年に東京で結成された4人組 ロック / パンク バンド、 BRAHMAN 。ハードコアと民族音楽を融合させた独自のサウンドが特徴です。1996年にファースト作品「grope our way」をリリース。1998年に発表した1stアルバム「A MAN OF THE WORLD」はトータル60万枚以上のセールスを記録し、90年代後半に起きた パンク ムーブメントにおいて社会現象的な人気を博しました。\2011年3月11日の 東日本大震災 以降、ライブ中にMCを行うようになり、震災 復興支援 活動にも積極的に取り組んでいます。2015年にはベストアルバム「尽未来際」をリリースし、千葉・幕張メッセで開催したライブイベント「尽未来祭」を含むライブシリーズ「尽未来際」を開催。初のドキュメンタリー映画「ブラフマン」も公開しました。バンド結成25周年となる2020年9月には25時間におよぶ配信番組「 BRAHMAN 25TH 25HOUR TV」を実施し、ILL-BOSSTINO(THA BLUE HERB)との約3年半ぶりとなるコラボレーションシングル「CLUSTER BLASTER / BACK TO

LIFE」をリリース。10月には自身初となる配信ライブ「ONLINE LIVE 'IN YOUR【 】HOUSE'」を行っています。\今年で結成30周年を迎えるBRAHMAN。2月26日には約7年ぶりとなるニューアルバム「viraha」のリリースが決定しています。スペースシャワーTVでは、過去の貴重な映像から最新映像までを一挙オンエア。2月は26日24:30よりミュージックビデオ特集「MUSIC VIDEO SPECIAL」、3月は11日23:00より「viraha」の発売を記念した特別番組「BRAHMAN viraha SPECIAL」、同日24:00より「MUSIC SAVES TOMORROW SPECIAL 希望の明日 ~台日友好~」と題した番組が放送されます。4月以降の番組情報については追ってアナウンスされる予定です。また、「viraha」の初回限定盤付属DVDに収録される映像「六梵全書 Six full albums of all songs Documentary」のダイジェストがYouTubeで公開されました。「六梵全書 Six full albums of all songs Documentary」は、BRAHMANが昨年11月に神奈川・横浜BUNTAIで開催したワンマンライブの裏側を追ったドキュメンタリー映像。BRAHMANはこの日、過去にリリースした6枚のフルアルバムの収録曲全72曲を4時間にわたってパフォーマンスしました





owarai_natalie / 🏆 25. in JP このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

BRAHMAN ニューアルバム Viraha スペースシャワーTV パンク ロック 東日本大震災 復興支援

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

数千ページの文書を生成AIで瞬時に検索、『意図予測検索3』リリース。誤った回答を防ぎ事実を伝える最先端のRAG技術を採用し回答精度を向上数千ページの文書を生成AIで瞬時に検索、『意図予測検索3』リリース。誤った回答を防ぎ事実を伝える最先端のRAG技術を採用し回答精度を向上 株式会社Helpfeelのプレスリリース

続きを読む »

TOOBOE×Chevon初のコラボ曲「トラップ」リリース!TOOBOE書き下ろしイラスト使用のリリックビデオも公開!TOOBOE×Chevon初のコラボ曲「トラップ」リリース!TOOBOE書き下ろしイラスト使用のリリックビデオも公開! 株式会社ソニー・ミュージックレーベルズのプレスリリース

続きを読む »

KID PHENOMENON、新アルバム「Cinderella」リリース!KID PHENOMENONは、新アルバム「Cinderella」を本日22日にリリース。アルバムには、デビュー曲「Wheelie」、「存在証明」、「Unstoppable」などこれまで発表された全楽曲に加え、先行配信されたリードトラック「Party Over There」、新録の「Cinderella」「雨上がりのDiary」を含む全14曲が収録されています。リードトラック「Party Over There」のミュージックビデオもYouTubeにて公開されました。

続きを読む »

KID PHENOMENON、ニューアルバム「PURPLE CIRKID」リリースKID PHENOMENONが1月22日にニューアルバム「PURPLE CIRKID」をリリースしました。アルバムには、デビュー曲「Wheelie」、TVアニメ『るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-』第二クールエンディング・テーマ「存在証明」、テレビ東京系「ゴッドタン」1月度エンディングテーマ「Unstoppable」をはじめ、全楽曲が収録されています。さらにリードトラック「Party Over There」、新録の「Cinderella」「雨上がりのDiary」も加え、全14曲収録となっています。リードトラック「Party Over There」のミュージックビデオもYouTubeにて公開されました。ミュージックビデオの監督はYUANN氏が担当し、中華料理店をロケーションに、オリジナリティあふれる世界観が表現されています。

続きを読む »

アイナ・ジ・エンド、劇場版モノノ怪第二章 火鼠主題歌「花無双」リリース3部構成で展開される「劇場版モノノ怪」シリーズ。第二章「火鼠」が3月14日に公開される。アイナ・ジ・エンドは、第1章「唐傘」から引き続き主題歌を担当。新曲「花無双」は、アニメの台本や映像を観たうえで書き下ろしたバラードで、壮大な楽曲に仕上がっている。アニメMVには初公開の本編映像がふんだんに使用され、大奥に生きる女性たちの葛藤や複雑な思いを描いている。

続きを読む »

SEKAI NO OWARI、映画『少年と犬』主題歌に「琥珀」リリース映画『少年と犬』主題歌に、SEKAI NO OWARIの新曲「琥珀」が決定。映画の予告映像とポスターも公開された。

続きを読む »