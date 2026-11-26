【ききみみ音楽ハンター／シンガー・ソングライターBOROの生きる道(2)】シンガー・ソングライターBORO（72）

【ききみみ音楽ハンター／シンガー・ソングライターBOROの生きる道】シンガー・ソングライターBORO（72）は中学卒業後、大阪・箕面学園高校電子科（当時）へ。 音楽も続け、ギターケースを持って電車に乗っていると、「知らないおじさんが“自分、ギター弾くの？

”“○○で練習してるからおいでや”“今度仕事あるねんけど、一緒に行かんか？ ”とか声を掛けてくるんですよ」と笑った。 ミュージシャンの知人ができると、演奏できる場も増えた。 歌もうまかったため重宝された。

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未成年だったため、お店で演奏していると補導されることもあったが、誘いは絶えず。