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BORO 16歳の誓い「民衆の悲しみ、苦しみの代弁者になる」父の大反対押し切り上京した、若き日を回想｜Infoseekニュース
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【ききみみ音楽ハンター／シンガー・ソングライターBOROの生きる道(2)】シンガー・ソングライターBORO（72）
【ききみみ音楽ハンター／シンガー・ソングライターBOROの生きる道】シンガー・ソングライターBORO（72）は中学卒業後、大阪・箕面学園高校電子科（当時）へ。 音楽も続け、ギターケースを持って電車に乗っていると、「知らないおじさんが“自分、ギター弾くの？
”“○○で練習してるからおいでや”“今度仕事あるねんけど、一緒に行かんか？ ”とか声を掛けてくるんですよ」と笑った。 ミュージシャンの知人ができると、演奏できる場も増えた。 歌もうまかったため重宝された。
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未成年だったため、お店で演奏していると補導されることもあったが、誘いは絶えず。
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