【ききみみ音楽ハンター／シンガー・ソングライターBOROの生きる道(1)】シンガー・ソングライターBORO（72）

【ききみみ音楽ハンター／シンガー・ソングライターBOROの生きる道】シンガー・ソングライターBORO（72）は音楽に生き、音楽に生かされてきた人生だ。 少年は夢をかなえ、挫折し、故郷で再生し、病魔と闘い、またそこから立ち上がり、たどり着いた音楽人の境地とは――。

このたび、スポニチのロングインタビューに応じたBOROが、数奇で波瀾万丈の人生を語った。 番外編を含む全7回にわたり連載する。 （萩原 可奈） 79年に発売した「大阪で生まれた女」の大ヒットで知られるBORO。 何度もインタビューし闘病人生についてはよく問うてきたが、歌手になる以前の話を聞くことは少なかった。

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今回は「原点」からその音楽人生をたどってもらった。 兵庫県伊丹市に生まれたBORO。

「父が三菱電機に勤めていて、社宅暮らし」だった。 アレルギーやぜん息発作を起こすなど子供のころから病弱で、おとなしい子ながら、「不思議なことに、音楽は当たり前みたいに自分の中にあった」。 小学3年のときにウクレレを買ってもらった。

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「近所のお兄さんがギターを弾いていて。 ほんとはギターが欲しかったんですけど」と苦笑い。 手軽なウクレレを手に入れ、教本を見ながら独学でマスターした。 小学5年で「ちょっと体が大きくなってきたからギターを買ってくれて。

ものすごい安いクラシックギターでしたけど、ベンチャーズ弾きましたよ。 テケテケテケテケ…ってやつ」と笑った。 感受性の塊だった小5の少年は、新聞で見かけるベトナム戦争の記事に強いショックを受け、ギターで初の自作曲も生み出した。

「やっぱり戦争というのはたまらんぐらい悲しくて、痛くて。 ドラマの斬られるシーン見るだけでぜん息発作起こすような子でしたから。 初めて作った曲にも“父と母の亡骸が…”って」と、第1作は子供とは思えぬ衝撃の社会派ソングだった。 中学ではブラスバンド部に入部し、トロンボーンを担当した。

「ブラバンに入ったら音楽理論を勉強できると思った。 楽しかったですね」。 また、堺正章ファンだった5歳上の姉が「ザ・スパイダース」のコンサートによく連れて行ってくれ、「衝撃を受けて、クラスメートとバンドも組んだ。 僕はみんなが嫌がるベースをやって、メンバーにギターの弾き方やドラムのたたき方を教えてました」と懐かしんだ。

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次回は、26日正午にアップ予定。

「プロになる」と決意した高校時代の“誓い”と上京を語る。 ◇BORO（ボロ）1954年（昭29）3月11日、兵庫県伊丹市出身の72歳。 本名・森本尚幸（もりもと・なおゆき）。79年、内田裕也さんプロデュースの「都会千夜一夜」でデビュー。 同年8月、セカンドシングル「大阪で生まれた女」が大ヒットし、「第12回日本有線大賞最優秀新人賞」を受賞。 今年3月、2年4カ月ぶりのアルバム「NO LIMIT! 」を発売した。