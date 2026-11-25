イングランド銀行のベイリー総裁は、原油・ガス価格の下落を受け、英国のインフレ率は現在の予測よりも低くなる可能性があるとの見方を示した。また、経済の底堅さや労働市場の状況から、追加利上げの可能性が高いと指摘した。

- 英イングランド銀行（中央銀行、ＢＯＥ）のベイリー総裁は２５日、ここ数週間の エネルギー価格 の下落を受けて、国際 エネルギー価格 が足元の水準で安定すれば、英国の インフレ率 は今月初めに公表された予測よりも低い水準で推移する可能性があるとの見方を示した。

英中銀は１１月５日に公表した基本予測で、国内インフレ率は来年半ばに目標の２倍を超える５％前後に達するとの見通しを示していたが、それ以降、原油・ガス価格は下落している。 今月に入り、北海ブレント原油先物は約２０％、英国の天然ガス先物は１５％下落した。 ただ、２月末の中東での戦争勃発前の水準をなお大幅に上回っている。 ベイリー氏は議会財務委員会で「現在の価格水準が維持されれば、インフレ率のピークは機械的に低くなるだろう」と述べた。

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同氏は、英経済は最近、一段と底堅さを示しており、労働市場の緩和傾向も止まっているとし、英中銀はこれらをインフレ予想に織り込む必要があるとの考えを表明。 その上で、追加利上げの公算が大きいとの見解を改めて示した。 また、ロンバルデリ副総裁は財務委員会で、英中銀は来年、食品価格のインフレ率が５％前後に上昇すると予想していると述べた。 最近の賃金データについてはまちまちだと指摘し、直近のインフレデータを踏まえ、基調的なディスインフレ傾向が依然として順調に進んでいるかどうかについて確信が持てなくなっていると述べた。

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さらに、金融政策委員会（ＭＰＣ）のキャサリ​ン・マン委員は、企業の利益率の圧迫がインフレ抑制に今後も寄与し続けるとは考えていないとし、「最適な対応策は、より大幅に、より早期に利上げすることだ」と述べた。