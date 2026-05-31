BMW Motorrad、1800cc直列6気筒を搭載したコンセプト「Vision K18」発表

BMW Motorradが発表したコンセプトバイク「Vision K18」は、1800cc直列6気筒エンジンを中心に据え、航空機のような細長いシルエットが特徴。6つのインテークやテールパイプでエンジンを視覚化し、手作業のアルミボディや油圧サスペンションを採用。CEOは「直列6気筒は主張」と語り、SNSでも驚きの声が相次いでいる。

BMW Motorradが発表したコンセプト バイク 「 Vision K18 」は、その大胆なデザインと技術で注目を集めている。 中心には1800ccの 直列6気筒 エンジンを搭載し、このエンジンをデザインと技術の要として車体全体の見た目を形成。

駆動系を「見える特徴」として強調することで、機械的な美しさを前面に打ち出している。 車体はロングレンジ走行を想定したツーリング系の6気筒モデルの方向性を踏まえ、航空機のような細長いシルエットを採用。 これにより、高速巡航時の安定性と優雅なプロポーションを両立している。 視覚的な要素として、6つのインテーク、6つのテールパイプ、6つのLEDヘッドライトが直列6気筒の構成を示す。

これらのディテールは単なる装飾ではなく、エンジンの鼓動を視覚化する役割を果たす。 さらに、手作業で成形したアルミのボディ部品や、油圧で下げられるサスペンションも、このバイクが限定的なビジョンモデルであることを強調。 BMW MotorradのCEOであるMarkus Flasch氏は「Vision K18は、性能、ラグジュアリー、感情の解釈を自信をもって示す。 直列6気筒はエンジン以上であり、主張だ」と述べ、さらに「静止していても躍動感とスピードを可視化する」と付け加えた。

この言葉通り、Vision K18は停まっていても走り出しそうな迫力を持っている。 SNS上では、このコンセプトに対する反響が大きく上がっている。 X（旧Twitter）では「排気管が推力排気管みたいに見えてごっついなぁ……」「単車でシルキーシックス。 なんとまぁ」「カーボンニュートラル、エコ何処に逝った？

」「音が良すぎてとぶ」「バイク乗りとして完全にやられた。 量産されたらディーラー突撃する」など、驚きと期待の声が多く寄せられている。 特に排気管のデザインがジェットエンジンの推力排気管を連想させることから、その存在感は圧倒的だ。 一方で、環境規制が厳しくなる中、大排気量エンジンのコンセプトが時代に逆行するという指摘もある。

しかしBMWは、合成燃料や電動化技術との組み合わせも視野に入れており、単なる旧来のエンジン回帰ではないと説明。 自動車業界全体が電動化へ舵を切る中、内燃機関の可能性を追求する姿勢が、愛好家の心を掴んでいる。 このコンセプトが量産化されるかどうかは未定だが、もし実現すれば、BMW Motorradのフラッグシップモデルとして、競合他社に一石を投じることになるだろう。 既存のKシリーズとは一線を画すデザインとパフォーマンスは、ロングツーリングを愛するライダーにとって垂涎の的となるに違いない。

BMWは過去にもコンセプトモデル「Vision Next 100」などで革新的なデザインを披露してきたが、Vision K18はその伝統を受け継ぎつつ、よりアグレッシブで感情的なアプローチを取っている。 今後の展開が楽しみだ





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