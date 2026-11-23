BMW 7シリーズの大胆なデザイン変遷と、メルセデス・ベンツSクラスとの競争における販売戦略の成功、そして今後の電気自動車へのデザイン集約について詳述します。

BMW の最新型 7シリーズ のフルモデルチェンジ発表時、多くの自動車愛好家や業界関係者はそのデザインに大きな衝撃を受けた。当時、筆者自身もその異端ともいえるフロントグリルや形状に強い違和感を抱き、驚きを隠せなかった経験があるほどだ。このモデルの変更は単なるマイナーチェンジではなく、ブランドのアイデンティティを揺るがすような決断であり、市場全体に少なからぬ震撼を与えたことは間違いない。

BMWのデザイン言語に不穏な変化の兆しが見え始めたのは、2020年前後の時期であると記憶されている。この頃から、従来のクラシックなBMWの美学から離れ、より攻撃的で個性的な方向性へとシフトしていたが、現行7シリーズはその変化の頂点とも言える存在であった。特に、クリス・バングルが手がけた4代目E65系以来の衝撃的なデザイン転換として、その存在感は極めて大きなものとなった。この時期のデザイン変更は、BMWがこれまでの伝統を打破し、新たな時代に対応しようとする強い意志の表れでもあった。

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デザイン変革に対する市場の反応と販売実績

こうした劇的なデザイン変化に対して懸念の声が根強かったにもかかわらず、現行7シリーズは販売面において驚異的な好成績を残している。特に、最大のライバルであるメルセデス・ベンツSクラスとの比較において、7シリーズは明確な優位性を見せている。Sクラスは電気自動車「EQS」の投入により、顧客の支持を分散させる形となったため、直接的な販売数字の単純比較には意味が薄れた側面もある。しかし、BMWの戦略はむしろ奏功し、市場での地位を確固たるものとしている。

BMWが行ったのは、内燃機関車（ICE）と電気自動車（BEV）の両方をひと絡げにして市場に投入するという包括的な戦略である。このロングホイールベースとショートホイールベース、さらに異なる動力源を持つ車両を同時に展開する手法は、消費者の多様なニーズに対応しつつ、ブランド全体の存在感を高めることに成功した。リージョンによっては、7シリーズがそのクラスでの王座争いにおいてトップに立つ位置にいるという報告もなされている。これは、デザインへの批判をものともせず、製品の総合的な魅力が評価された結果と言える。

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過去のモデル比較とブランド戦略の成功

筆者が個人的に大変愛している、前のG11系に存在した「M760i」のような高性能モデルを擁していた時代の販売実績を上回る戦績を記録していることは、BMWのデザイン陣にとって黙って認めざるを得ない勝利である。多くの批評家やファンが懐疑的な視線を向けていたにもかかわらず、その選択が市場から肯定されたことは、BMWのデザインリーダーシップが正しかったことを示唆している。この成功は、単なる流行り廃りではなく、BMWが自らの美意識を貫くことにより、消費者の心をつかむことに成功した証左でもある。

世間を長くざわつかせ続けたBMWの大胆なデザイン変更は、単なる一過性のイベントでは終わらない。むしろ、それまでの「ノイエクラッセ」世代までのデザインが、現在の方向性への前座だったかのように見えてくる。これは、BMWが長い歴史の中で培ってきたデザイン哲学を、最新のテクノロジーと市場の要求に合わせて再構築した過程を示している。その結果、7シリーズは単なる乗用車としてではなく、BMWの未来を暗示する象徴的な存在へと変貌を遂げたのである。

電気自動車へのデザイン集約と今後の展望

BMWのデザインは、現行7シリーズの成功を経て、まるでこれまでの実験的な試みがすべて収斂していくかのような様相を呈し始めている。特に「iX3」や「i3」といった電気自動車モデルにおいて、そのデザイン言語が明確化され、統合されてきている。これは、BMWが電気化の進展に伴い、新しいブランドアイデンティティを確立しようとしていることを意味する。これまでの7シリーズで見られた大胆な要素が、iシリーズにおいてより洗練され、普遍的な美学へと昇華されつつあるのだ。

このデザインの変遷は、BMWが自動車産業の電気化という大きな潮流に対応しつつ、独自の美意識を維持しようとする苦闘と成功の物語でもある。クリス・バングル時代から続くデザイン革命は、7シリーズをきっかけに本格化し、現在では電気自動車への移行期における重要な橋渡し役を果たしている。今後、BMWがどのようなデザインで市場を牽引していくのか、その方向性は7シリーズの歴史的意義を通じて明確になりつつある。この転換点は、BMWの未来において重要なマイルストーンとして記録されることになるだろう。