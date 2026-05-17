BMW 48Vインテグレイテッド・ハイブリッド搭載のBMW X1 sDrive20iの魅力と進化したデザイン

BMW 48Vインテグレイテッド・ハイブリッド搭載のBMW X1 sDrive20iは、48Vリチウム・イオン・バッテリーを搭載し、トランスミッションに電気モーターを組み込む仕組みだ。エンジンをよりダイレクトにアシストすることで、発進や加速時の燃料消費を抑えつつ、スムーズな走行を実現する。また、減速時に発生するエネルギーを回収してバッテリーに充電し、その電力でモーターがエンジンを補助する追加駆動力として機能する。さらに、大出力モーターがスターターとして働くため、エンジン再スタート時の振動が抑えられ、快適で上質なドライブ体験に貢献する。BMW X1 sDrive20iは、最高出力115kW／5000rpm、最大トルク240Nm／1500～4400rpmを発揮する高効率な1.5L直列3気筒BMWツインパワー・ターボ・ガソリン・エンジンを搭載する。7速ダブル・クラッチ・トランスミッションとBMW 48Vインテグレイテッド・ハイブリッドを組み合わせることで、システム総合最高出力120kW、システム総合最大トルク280Nmを実現している。現行X1は2023年に第三世代へと進化しており、外装・内装ともに力強くモダンで、シンプルながら洗練されたデザインが特徴だ。BMWカーブド・ディスプレイの採用やiDriveコントローラーの廃止など、ユーザー・インターフェースにおいても大幅なデジタル化が図られている。

BMW 48Vインテグレイテッド・ハイブリッド は、48Vリチウム・イオン・バッテリーを搭載し、トランスミッションに電気モーターを組み込む仕組みだ。 エンジンをよりダイレクトにアシストすることで、発進や加速時の燃料消費を抑えつつ、スムーズな走行を実現する。

また、減速時に発生するエネルギーを回収してバッテリーに充電し、その電力でモーターがエンジンを補助する追加駆動力として機能する。 さらに、大出力モーターがスターターとして働くため、エンジン再スタート時の振動が抑えられ、快適で上質なドライブ体験に貢献する。

BMW X1 sDrive20iは、最高出力115kW／5000rpm、最大トルク240Nm／1500～4400rpmを発揮する高効率な1.5L直列3気筒BMWツインパワー・ターボ・ガソリン・エンジンを搭載する。7速ダブル・クラッチ・トランスミッションとBMW 48Vインテグレイテッド・ハイブリッドを組み合わせることで、システム総合最高出力120kW、システム総合最大トルク280Nmを実現している。 現行X1は2023年に第三世代へと進化しており、外装・内装ともに力強くモダンで、シンプルながら洗練されたデザインが特徴だ。

BMWカーブド・ディスプレイの採用やiDriveコントローラーの廃止など、ユーザー・インターフェースにおいても大幅なデジタル化が図られている





responsejp / 🏆 56. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BMW 48Vインテグレイテッド・ハイブリッド BMW X1 Sdrive20i エンジンアシスト エネルギー再生 大出力モーター スターター デジタル化 デザイン エンジン再スタート

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

【ニュース】MINIの未来はこうなる！ - webCG2024年はMINIにとって熱い年になるだろう。MINIは「クーパー」ファミリー、小型電気SUVの「エースマン」、そして「BMW X1」をベースにした「カントリーマン」という3台のニューモデルを市場に投入する予定だ。

Read more »

BMW iX1 xDrive30 Mスポーツ（4WD）【試乗記】 今が収穫期 - webCG「BMW X1」がフルモデルチェンジ。従来モデルとの最大の違いはピュアな電気自動車の「iX1」がラインナップされたことだ。エントリーSUVながら、前後車軸にそれぞれパワフルなモーターを搭載。果たしてその仕上がりは？

Read more »

BMW Z4 sDrive20i Mスポーツ（FR/8AT）【試乗記】 ちょっとうれしいマイナーチェンジした「BMW Z4 sDrive20i Mスポーツ」に試乗。進化したオープン2シータースポーツの走りと、直6エンジンを搭載する「Z4 M40i」や協業先であるトヨタの「GRスープラ」とのちがいをロングドライブで確かめた。

Read more »

BMW『X1』 や『2シリーズ・アクティブツアラー』が最新の「iDrive」を搭載 11月から欧州でBMWは9月27日、欧州向けの『X1』、『iX1』、『2シリーズ・アクティブツアラー』に11月から、最新の「BMW iDrive withクイックセレクト」を標準装備すると発表した。

Read more »

BMWの車内でゲームが可能に、新「デジタル・プレミアム」をオプション設定…11月から欧州で | レスポンス（Response.jp）BMW は11月から、欧州向けの『X1』、『iX1』、『2シリーズ・アクティブツアラー』に、新しい「BMWデジタル・プレミアム」をオプション設定する。車内でゲーム、ビデオ＆音楽ストリーミング、その他のオンラインサービスをカスタマイズして提供する。

Read more »

BMW「X1」「X3」に黒い限定車“エディション・シャドー”が登場、3シリーズにもラインナップ追加「BMW X1 sDrive18d エディション・シャドー」「BMW X1 xDrive20d エディション・シャドー」「BMW X3 20d xDrive エディション・シャドー」。「BMW X1 ...

Read more »