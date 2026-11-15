BMW新型ディーゼル、1200km超の航続力と静粛性で日本市場を震撼

BMWの最新ディーゼルモデルが1223.1kmという驚異の航続距離を記録し、軽自動車を超える燃費性能を発揮。マツダの撤退とは対照的に、欧州車が日本市場でディーゼルを再強化している現状と、その技術的進歩の詳細を解説する。

マツダ が横置き4気筒ディーゼル搭載車の販売を終了させ、日本市場からの撤退を加速させる中、欧州メーカーは逆にディーゼルモデルの投入を相次いでいる。

BMWやアウディ、プジョーなどは、軽自動車を超えるような極限の燃費性能を持つ最新ディーゼル車を日本市場へ次々と送り込んでいる。

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1200km超の航続力という驚異の性能

BMWの最新ディーゼル車は、マイルドハイブリッド（MHEV）システムを搭載し、燃費の向上と走行性能の進化を実現している。

メーカー発表の可能走行距離は1150kmと設定されているが、実際の走行テストではさらにそれを上回る結果が出ている。

中部地方への往復618kmの旅で、ACC（アダプティブクルーズコントロール）を120km/hに設定して新東名高速をほぼ一貫して走行した。

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その走行終了時点での残り走行可能距離は605.1kmと表示され、計算上でのトータル可能走行距離は1223.1kmに達した。

圧倒的な静粛性と電気自動車に近い駆動感

このモデルの最大の特長は、ディーゼルエンジンであることを感じさせないほど静かな運転感覚にある。

かつては排気ガスや振動が気になった時代もあったコモンレール方式の進化は、現代では極めて完成度が高まっている。

信号停止時などでエンジン音が聞こえても、走行中は電気自動車（BEV）のような滑らかなトルク感を感じさせる。

MHEVによるモーターアシストの効果で、アクセル操作に対するレスポンスの遅れがほぼ解消されており、ガソジン車のようなワンテンポのラグがない。

これはICE（内燃機関）時代の課題であったピックアップの悪さが、電気技術の融合によって解決されたことを示している。

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デザインとインテリアにおける伝統と革新の共存

外観デザインは、7対3の斜めからの視点を重視したスタイリングで、キドニーグリルのサイズは以前の過剰な大きさに比べ標準に戻っている。

ただし、真横からの視点ではテールゲートを立てたような意図的な造形が、黒い加飾によって重厚さを出している。

インテリアでは、BMW発祥の操作系であるジョグダイヤルが再び採用され、物理スイッチを集約した使い勝手の良さが評価できる。

快適性と剛性が融合したMスポーツ仕様の走行

Mスポーツ仕様は19インチタイヤを装着し、ベースグレードの18インチよりもややゴツゴツとした印象を与える。

しかし、日常的な走行においては十分な快適性を提供し、車両の剛性の高さがガチっとした安心感へとつながっている。

ハザードランプ点灯時にセンター吹き出し口の加飾部分が赤く点滅する演出など、細部にわたる独創的なデザイン要素も含まれている。

マツダの戦略転換とは対照的に、BMWのような欧州車はディーゼルの潜在能力を掘り下げ、日本市場での存在感を強めている。