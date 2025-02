BMWヴェルトがリニューアルオープン！新しいアプリで体験を革新的に

BMWはドイツのブランド体験施設「BMWヴェルト」をリニューアルオープンし、来場者の体験を向上させるために、インタラクティブで情報豊富な新しいアプリ「BMW Welt App」を導入する予定です。

BMW は、ドイツのブランド体験施設「 BMW ヴェルト」をリニューアルオープンしました。本リニューアルオープンに合わせて、来場者の体験を革新的に変化させる新 アプリ 「 BMW Welt App」が導入予定です。新 アプリ は2月末からダウンロードが可能となり、 BMW ヴェルトの館内ツアーをインタラクティブで情報豊富な冒険へと変えるでしょう。16のステーションを巡る仮想ツアーが用意され、デジタルAIアバターが個人ガイドとして案内します。来場者は自由にスタート地点やペースを決め、必要に応じて2か国語での案内も可能です。\ アプリ の目玉機能として、 展示車両 のQRコードを読み取ることで、スマートフォン上で360度デジタルモデルを閲覧できる点が挙げられます。また、車両仕様のデータシートのダウンロードも可能です。さらに、ショップやレストラン、レンタカーの割引オファーや、クイズ、宝探し、MINIアーケードなどの機能も搭載されています。\ BMW ヴェルトの展示エリアも大幅に刷新されました。 BMW Mエリアでは、「Mクラブハウス」と呼ばれる新しい体験スペースが設けられ、リビングルームの雰囲気と BMW

Mガレージのモータースポーツの魅力を融合させています。また、充電、My BMWアプリ、RELAX. WE CARE.をテーマにした新しいBMWエリアも設置されました





