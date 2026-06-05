BMWのiX2、コンパクトクーペSUV「X2」シリーズをベースとしたBEVで一充電走行距離が507kmを実現

BMWのiX2は、コンパクトクーペSUV「X2」シリーズをベースとしたBEVで、一充電走行距離が従来比約10%向上し507kmを実現しました。 BMW X2は、BMWのXモデルらしいオフロード性能と創造性を駆り立てる都会的な存在感を備えるSAC（スポーツ・アクティビティ・クーペ）であり、スタイリッシュなクーペデザインと高いアイポイントがもたらす「セミ・コマンド・シート・ポジション」、開放感のあるインテリアスペースを特徴とします。

BMW のiX2は、 コンパクトクーペSUV 「X2」 シリーズ をベースとした BEV で、 一充電走行距離 が従来比約10%向上し 507km を実現しました。

BMW X2は、BMWのXモデルらしいオフロード性能と創造性を駆り立てる都会的な存在感を備えるSAC（スポーツ・アクティビティ・クーペ）であり、スタイリッシュなクーペデザインと高いアイポイントがもたらす「セミ・コマンド・シート・ポジション」、開放感のあるインテリアスペースを特徴とします。2018年に初代が登場し、2018-2019日本カー・オブ・ザ・イヤーの「10ベスト・カー」、および2019年次RJCインポートカーオブザイヤーにも輝いています。 2023年に現行の2代目（U10型）へ進化し、外装・インテリアともに力強くモダンでシンプルながら洗練された印象を持ち、BMWカーブド・ディスプレイの採用やiDriveコントローラーの廃止など、ユーザー・インターフェースの大幅なデジタル化が行われています。

ボディサイズは全長4555mm×全幅1845mm×全高1565mm、ホイールベースは2690mm。 車両重量は2050kgです。 パワーユニットは前後2基の電気モーターによる4輪駆動モデルで、システム最高出力306ps・最大トルク494Nmを発揮し、0-100km／h加速5.6秒のダイナミックな走りが特徴です。 今回の仕様変更では、主に3つの改良が施されました。

まず新たにSiC（炭化ケイ素）インバーターを採用したことで、高電圧バッテリーから電気駆動ユニットへの電力変換効率を向上させ、エネルギーロスを低減しています。 これらの改良によって、一充電での走行距離は従来比約10%向上し、507kmを実現しました。 価格（消費税込）は、「iX2 xDrive30 M Sport」が768万円です





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