ビー・エム・ダブリューは11月27日、プレミアムSUV「X5」をフルモデルチェンジして発売した。国内導入モデルは直列6気筒3.0リッターディーゼルに48Vハイブリッドシステムを組み合わせた「X5 40d xDrive M Sport」。右ハンドルの8速AT仕様で価格は1311万円。

ビー・エム・ダブリューは11月27日、プレミアムSUV「X5」をフルモデルチェンジして発売した。 国内導入モデルは直列6気筒3.0リッターディーゼルに48Vハイブリッドシステムを組み合わせた「X5 40d xDrive M Sport」。

右ハンドルの8速AT仕様で価格は1311万円。 1999年に初代が登場したX5は今回で第5世代となる。 BMWの次世代コンセプト「ノイエ・クラッセ」のデザインや技術を取り入れ、日本では7月に導入した「iX3」、10月に導入した「7シリーズ」に続く第3弾となる。 搭載する直列6気筒3.0リッターディーゼルは最高出力210kW（286PS）、最大トルク650Nmを発生し、48Vハイブリッドを組み合わせたシステム全体の最高出力は230kW、最大トルクは670Nm。

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ボディサイズは5010×2000×1750mm（全長×全幅×全高）、ホイールベースは3035mm、車両重量は2400kg。 前後重量配分は約50：50とした。 足まわりには4輪アダプティブ・エア・サスペンションと「インテグレーテッド・アクティブ・ステアリング」を採用。 低速時は後輪を前輪と逆方向に最大3.2度切り、駐車時などの取りまわしを改善。