BLUEISH Agents、業界特化型AIエージェント拡充とマーケットプレイス強化で「AIが代わりに働く」世界観を実現

BLUEISH Agentsは、企業やデベロッパーが独自AIを自由に創出・導入し、「AIが代わりに働く」という世界を実現するために、業界特化型AIエージェントの拡充とマーケットプレイスの強化を進めます。新たなビジネスモデルの創出とDX推進を加速し、あらゆる業界の生産性を革新します。

BLUEISH Agentsは、業界特化型AI エージェント の拡充とマーケットプレイスの強化を進め、企業やデベロッパーがバイネームで独自AIを自由に創出・導入し、「AIが代わりに働く」という世界観を実現します。新たなビジネスモデルの創出とDX推進を加速し、あらゆる業界の生産性を革新していきます。2018年に創業したBLUEISHは、「すべての業務プロセスをデジタル化し、唯一無二の価値を提供する」というミッションを掲げ、AIを活用した業務 自動化 ソリューションを幅広く展開してきました。特に、ビジネスプロセス特化型AIワークフロー開発プラットフォーム「Omni

Workspace(オムニワークスペース)」では、各企業や組織が保有する業務マニュアルやノウハウを活用し、短期間でのAI導入支援に活用しています。これまでの蓄積された業務自動化のノウハウをさらに進化させ、スキル特化型・業界特化型AIエージェントを通じて経理やCS対応などを自動化するだけでなく、ブラウザ自動操作機能やAIエージェントマーケットプレイスを活用して、より柔軟かつ高度な業務効率化と新たな収益モデルの創出を可能にしました。BLUEISHは、会計業界をはじめ、企業の基幹業務から周辺業務まで、その業界や個別企業の業務特性に最適化したAIワークフローとエージェント機能を組み合わせることで、自動化による生産性向上はもとより、企業競争力の強化や新たな価値創出にも貢献します。運用後も継続的にアップデートできる体制を整え、単なる業務効率化にとどまらず、経営に貢献する戦略的なAIプラットフォームを構築することを目指しています





