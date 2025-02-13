BLEACH Rebirth of Souls、3月21日に発売！

BLEACHの最新作「BLEACH Rebirth of Souls」が3月21日に発売されます。すべてのプレイアブルキャラクターが覚醒し、逆転劇を生み出す一撃必殺のドラマティックアクションが魅力です。

最新作「 BLEACH Rebirth of Souls」は、3月21日に発売予定の「 BLEACH 」家庭用 ゲーム です。本作の魅力は、すべてのプレイアブルキャラクターが「覚醒」し、極限の状況を逆転させるような「一撃必殺」ドラマティック アクション です。 \「Happinet Indie Collection」は、「おもしろいインディー ゲーム を世界中からセレクトし、 ゲーム ファンへ新しい体験を提供する」というコンセプトで、ハピネットが立ち上げたインディー ゲーム レーベルです。2021年の立ち上げ以来、ジャンルを限定せず、クオリティが高く優良なインディータイトルをワールドワイドに展開しています。\「 BLEACH Rebirth of Souls」-PS5 【Amazon.co.

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