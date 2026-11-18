BLANC FUJIでのアンケート結果を踏まえ、BLANC YATSUGATAKEでスキンケアブランドCHRISTINAのトライアルセットを限定100セット配布。自然との共生をテーマにした滞在体験を強化。

自然共生型ホテルを運営する 株式会社BLANC は、 スキンケア ブランド「 CHRISTINA （クリスティーナ）」とのコラボレーション企画の第二弾として、 BLANC YATSUGATAKE （山梨県北杜市）の宿泊ゲストに対し、 スキンケア の トライアルセット を100セット限定で無償配布することを発表した。このキャンペーンは、2026年11月19日（木）より開始される。

アンケート結果が配布決定の背景

今回の取り組みは、2026年5月に株式会社BLANCが運営するBLANC FUJIにて実施された第一弾のゲストアンケート結果を受けて行われたものだ。滞在中に宿泊客が求めているアイテムを尋ねる調査において、回答者の約6割に相当する数が「スキンケア」と回答し、他の選択肢を大きく引き離して最多の結果となった。具体的には、回答者70名中40名がスキンケアを希望し、2位のアロマ（27名）や3位のヘアケア（23名）といった結果を上回った。

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八ヶ岳での限定100セット配布

この強い顧客の声を受け、株式会社BLANCは2026年4月にグランドオープンしたBLANC YATSUGATAKEにおいて、同様の企画を実施する事を決断した。標高の高い八ヶ岳の澄んだ空気の中で過ごす滞在の時間に、肌をいたわる特別なひとときを添えるというねらいがある。配布されるのはCHRISTINAのスキンケアトライアルセットで、数量限定の100セットが対象となる。

調査の実施期間と社内データ

株式会社BLANC代表取締役の山中拓也氏と平本知樹氏のもとで行われたこの調査は、2026年6月～9月という期間に当社独自で実施されたものである。自然の中で過ごす旅のあいだも肌をいたわりたいというゲストの明確なニーズがデータとして可視化され、これが第二弾企画の直接的なtriggerとなった。宿泊客の快適な滞在を支えるためのサービス設計において、これらのアンケート結果が重要な指針となっている。

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自然共生型ホテルのサービス向上

株式会社BLANCは自然共生型ホテルをプロデュース・運営する企業として知られており、その本社所在地は東京都港区にある。BLANC FUJIでの第一弾企画を通じて得られた知見を、八ヶ岳という異なる自然環境を持つBLANC YATSUGATAKEにどう活かすかが今回の課題であった。CHRISTINAとのコラボレーションは、単なる商品配布ではなく、宿泊客の求める質感やケアへの欲求に応えるサービスの一環として位置づけられている。

今後の展開と宿泊客への影響

2026年11月19日から始まるこの配布プログラムは、BLANC YATSUGATAKEを訪れる宿泊ゲストに直接恩恵をもたらす。100セットという限定数であるため、早期の利用者からCHRISTINAの製品体験が可能となる。株式会社BLANCは、このプロジェクトを通じて顧客満足度をさらに高め、自然と人間の共生を目指すホテルブランドとしての地位を強化していく方針だ。