世界累計50億ダウンロードを超える人気モバイルゲームを原作としたアニメーション映画の最新作『アングリーバード／大奮闘！ファミリー・ミッション』（2027年1月22日公開）より、BLACKPINKのジ…

世界累計50億ダウンロードを超える人気モバイルゲームを原作としたアニメーション映画の最新作『アングリーバード／大奮闘！ ファミリー・ミッション』（2027年1月22日公開）より、BLACKPINKのジス（JISOO）がボーカルと共同作詞で参加した劇中歌「Sun Showers」のスペシャルコラボミュージックビデオ（MV）が解禁された。

ジス自身が考案したオリジナルキャラクター“シュモン”と映画のキャラクターたちの共演が実現した。 本作は、怒りんぼうの主人公・レッドが3児の父となり、子育てに奮闘しながら、飛べない鳥たちが平和に暮らす島・バードアイランドに訪れる新たな危機に立ち向かうファミリーアドベンチャー。 個性豊かなアングリーファミリーが繰り広げる、笑いと感動の物語が描かれる。 今回解禁されたMVの主役は、ジスがデビュー前の中学時代に初めて描いた、小さなホコリをモチーフにしたオリジナルキャラクター“シュモン”。

Also read 12月11日（金）「JCA・デコスセミナー2026」をオンラインで無料開催

ふわふわとした愛らしい姿で、ファンの間でも人気を集めており、公式Instagramアカウントも開設されている。 映像では、シュモンがマイクを片手に巨大なスタジアムの中央ステージに立ち、大勢の鳥やブタたちを前に熱唱。 客席には「WE LOVE JISOO」「WE LOVE SHUMON」と書かれた応援ボードを掲げ、熱狂する観客の姿もあり、まるでジスのコンサートを思わせる光景が広がる。 さらに、映画本編の最新映像も盛り込まれ、ミラーボールが輝くディスコフロアでは、シュモンがレッド、チャック、ボムらおなじみの仲間たちと息ぴったりのダンスを披露。

Advertisement

ジスの透明感あふれる歌声と軽快なシンセポップのメロディに、キャラクターたちのコミカルで愛らしい動きが重なる、遊び心いっぱいの映像となっている。 また、映画への参加についても「『アングリーバード』シリーズに参加できて本当にうれしいです。 個性豊かなキャラクターたち、ユーモア、そして温かい心がひとつになっているところがずっと大好きでした」とコメント。

楽曲に込めた思いについては「『Sun Showers』では、聴く人が思わず笑顔になって一緒に踊り出したくなるような、楽しくてハッピーな楽曲を通して、この映画が持つ遊び心と明るいエネルギーを表現したいと思いました。 映画を観ながら、皆さんにこの曲を楽しんでいただけたらうれしいです」と語っている。