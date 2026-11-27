BLACKPINK・JISOOが、28日発売の『エル・ジャポン』（ハースト婦人画報社）1月号表紙に登場。「カルティエ」のハイジュエリーをまとい、世界観を表現した。

BLACKPINK・JISOOが、28日発売の『エル・ジャポン』（ハースト婦人画報社）1月号表紙に登場。

「カルティエ」のハイジュエリーをまとい、世界観を表現した。 創作の原点が「言葉では言い表せない魅力」が宿るプレシャスなストーンにある「カルティエ」。 メゾンの職人たちのサヴォアフェールが完璧なハーモニーを生み出すジュエリーとJISOOのたたずまいが共鳴する、息をのむような美しさとなっている。 また同誌「1月号特別版」の表紙は、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo.

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/Gt. ）が登場。 ファレル・ウィリアムスによる「ルイ・ヴィトン」の新コレクションをまとい、時空を超えたモードの旅を表現した。 通常版は7ページ、特別版では通常版に増ページを加えた全11ページにわたって届ける。