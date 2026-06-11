BIGBANGの活動状況とツアー情報

K-POPグループ BIGBANGの活動状況とツアー情報をまとめました。YGエンタテインメントのサバイバル番組『BIGBANG The Beginning』を経てG-DRAGON、SOL、D-LITE、T.O.P、V.Iの5人でグループを結成。V.I、T.O.Pはグループ活動を離脱しており、現在はG-DRAGON、SOL、D-LITEの3人で活動を行っている。2009年に日本デビューを果たし、2012年に初のワールドツアー『BIGBANG ALIVE GALAXY TOUR』を開催。2013年に6大ドームツアー『BIGBANG JAPAN DOME TOUR 2013～2014』を開催し、総動員数は77万人超を記録した。2022年、新曲『Still Life』を発表されたものの、メンバーの事務所移籍などもあり事実上の解散が囁かれたが、2024年11月に大阪・京セラドーム大阪にて開催の『2024 MAMA AWARDS』にて、G-DRAGONのステージにSOLとD-LITEがサプライズ出演。2人を迎えた新曲『HOME SWEET HOME』を披露し、グループ活動の継続を示唆した。2026年4月、アメリカ・カリフォルニア州インディオで開催された音楽フェスティバル『Coachella Valley Music and Arts Festival』に出演し、同フェスのOutdoor Theaterのトリを飾った。ツアーは8月21日の韓国・高陽スタジアム公演からスタートし、北米やフランス、イギリス、台湾、シンガポール、ベトナム、オーストラリア、タイ、香港、マレーシア、インドネシアといった地域で開催される。日本公演は、11月27、28、29日に大阪・京セラドーム大阪、12月5、6日に名古屋・バンテリンドーム ナゴヤ、12月13、14、15日に東京・東京ドーム、12月26、27日に福岡・みずほPayPayドーム福岡で行われる。なおBIGBANGが単独公演を開催するのは、2017年以来およそ9年ぶりとなる。

K-POP グループ BIGBANG は2006年にデビューし、 YGエンタテインメント のサバイバル番組『 BIGBANG The Beginning』を経て G-DRAGON 、 SOL 、 D-LITE 、T.O.

P、V.Iの5人でグループを結成。 V.I、T.O.

Pはグループ活動を離脱しており、現在はG-DRAGON、SOL、D-LITEの3人で活動を行っている。2009年に日本デビューを果たし、2012年に初のワールドツアー『BIGBANG ALIVE GALAXY TOUR』を開催。2013年に6大ドームツアー『BIGBANG JAPAN DOME TOUR 2013～2014』を開催し、総動員数は77万人超を記録した。2022年、新曲『Still Life』を発表されたものの、メンバーの事務所移籍などもあり事実上の解散が囁かれた。2024年11月に大阪・京セラドーム大阪にて開催の『2024 MAMA AWARDS』にて、G-DRAGONのステージにSOLとD-LITEがサプライズ出演。2人を迎えた新曲『HOME SWEET HOME』を披露し、グループ活動の継続を示唆した。2026年4月、アメリカ・カリフォルニア州インディオで開催された音楽フェスティバル『Coachella Valley Music and Arts Festival』に出演し、同フェスのOutdoor Theaterのトリを飾った。

ツアーは8月21日の韓国・高陽スタジアム公演からスタートし、北米やフランス、イギリス、台湾、シンガポール、ベトナム、オーストラリア、タイ、香港、マレーシア、インドネシアといった地域で開催される。 日本公演は、11月27、28、29日に大阪・京セラドーム大阪、12月5、6日に名古屋・バンテリンドーム ナゴヤ、12月13、14、15日に東京・東京ドーム、12月26、27日に福岡・みずほPayPayドーム福岡で行われる。 なおBIGBANGが単独公演を開催するのは、2017年以来およそ9年ぶりとなる





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