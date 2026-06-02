開催まで1年を切った「BICYCLE-E・MOBILITY CITY EXPO 2026」が東京・西新宿で開催される。EV、電動モビリティ、充電インフラ、災害対策車など次世代交通システムと未来のまちづくりを展望する一大イベント。国産・海外合わせ多彩な展示が集結し、四輪EVから二輪・三輪電動モビリティ、電動アシスト自転車まで幅広く紹介。講演・セミナーでは青切符制度、Velo-city 2027 Ehime、EVワイヤレス給電、物流車両EV化、災害対策など多岐にわたるテーマが議論される。

2026年で11回目を迎える「BICYCLE-E・MOBILITY CITY EXPO 2026」が、2026年6月10日水曜日と11日木曜日の両日、東京・西新宿の新宿住友ビル三角広場（屋内ドーム空間）で開催される。

本展示会は、電気自動車（EV）を中核とする次世代交通システムと、未来志向のまちづくりを展望する重要なプラットフォームとして、年々その規模と影響力を拡大している。 会場には、国内外からEV、電動モビリティ、EV充電インフラ機器、災害対策車など、多岐にわたるモビリティ関連の製品や技術が集結する予定だ。 四輪のEVは、商用車や物流系車両が主力となり、ビジネスシーンにおけるEVの活用メリットと有用性を具体的に提案する。 中でも、従来のディーゼルエンジン車をEV化したEVコンバージョントラックは、既存車両の有効活用という観点から注目を集める。

また、進化型自動運転車両や、平常時・非常時を問わず電気・電源を供給できる移動型電源車といった、独自性の高いソリューションも数多く出展される見込みで、来場者の関心を強く引くことだろう。 さらに、四輪だけでなく、二輪・三輪の電動モビリティも多彩なラインアップが予定され、個人の移動手段から地域の交通網まで、電動化の裾野の広さを示す。 電動アシスト自転車もその重要な一角を占め、特に警視庁が新たに導入した回生機能搭載の新型電動アシスト自転車は、公共サービスとしての活用と環境負荷低減の両面から話題となる可能性が高い。

防災庁の発足を視野に入れた災害対策車両や、水陸両用車といった特殊車両も展示され、非常時のモビリティ確保という重要なテーマに光を当てる。 本展示会のもう一つの柱は、充実した講演、セミナー、パネルディスカッションだ。 テーマは多様で、「青切符」「Velo-city」「EVワイヤレス給電」「物流車両EV化のススメ」「EVを活用した電源確保」「災害発生時のサバイバル戦略」「駐輪・駐車場の付加価値」「EV充電インフラ整備の現状と展望」「EVシフトの選択肢」「防災システム」「安全走行」など、最新の政策動向から技術革新、実務ノウハウまでを網羅する。

初日となる6月10日水曜日の午前中には、「自転車走行への青切符（交通反則通告制度）導入について」と「Velo-city 2027 Ehime開催の意義」と題した2つのパネルディスカッションが行われる。 青切符は2025年4月から自転車走行を対象として新たに導入された制度であり、その効果や課題、市民の理解促進について、専門家とジャーナリストが斬新な視点から解説する。 また、「Velo-city 2027 Ehime」は2027年5月に日本で初めて開催される自転車の国際会議で、愛媛県松山市が舞台となる。

世界中から自転車の専門家、研究者、政府関係者が集い、持続可能な交通都市の実現に向けた議論を深める。 しまなみ海道でのサイクリングも合わせて話題となり、観光資源としての自転車活用の可能性も探る。 午後には、東京大学名誉教授で一般社団法人EVワイヤレス給電協議会会長の堀洋一氏が「EVワイヤレス給電システム」と題して講演し、世界と日本の技術動向、標準化の状況、実用化への展望について詳細に語る。 また、初日と2日目の両日実施される「物流・運送業務における車両EV化のススメ」も見逃せないセミナーだ。

初日はZO MOTORSとKia PBVジャパン、2日目はZO MOTORSと日野自動車が、それぞれ自社のEVトラックを活用した具体的な物流システムの提案を行う。 荷主、運送事業者、自治体関係者を対象に、CO₂削減と事業効率化を両立する実践的なノウハウが共有される。 その他にも、EV充電インフラの整備状況と将来計画を議論するセッション、災害時のEV活用による電力供給の具体策を検討するワークショップ、自転車駐輪場や自動車駐車場の付加価値向上策を考察するディスカッションなど、実務に直結するプログラムが目白押しである。

安全走行に関しても、EVや電動モビリティ特有の課題と対応策が専門家から発信される。 本展示会は、単なる製品紹介の場にとどまらず、政策、技術、都市計画、ビジネスモデルが交差する総合的なknowledge（知識）exchange（交換）platform（プラットフォーム）として、持続可能な社会の実現に貢献する重要なイベントとして位置づけられる





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