BEST OF SUPER Jr：葛西純がマスター・ワトを破りトップグループ浮上、強引G MY WAYで優勝宣言

BEST OF SUPER JrトーナメントA組で、勝ち点8の葛西純が勝ち点10のマスター・ワトを激闘の末に破り、トップグループに浮上した。試合は場外乱戦から始まり、葛西は串刺しラリアットや椅子攻撃、噛みつきなど過激な攻撃でワトを流血に追い込んだ。ワトも串を凶器として投げ捨てるなど反撃したが、葛西が10分14秒、得意の強引G MY WAY（強引な丸め込み）で勝利。葛西は試合後、28年のインディー経歴を誇り、新日本の生え抜き選手を相手にした勝利を強調し、明日の田口戦から準決勝、決勝、優勝まで強引G MY WAYで取下ると宣言。世界のインディーファンへのメッセージを述べた。

BEST OF SUPER Jrトーナメントにおいて、勝ち点8でA組首位の 葛西純 が、勝ち点10で上位グループに浮上した マスター・ワト を、10分14秒の激闘の末に破った。 試合は場外での乱戦から始まり、葛西は先制点を奪うと、串刺しラリアットや椅子攻撃、さらに噛みつきという凶悪な攻撃でワトを追い詰めた。

ワトも額から流血する中で反撃し、串を凶器として取り上げ投げ捨てるなど奮闘したが、葛西は最後にown得意の強引G MYWAY（強引な丸め込み）で勝利を収めた。 勝った葛西はマイクで「めちゃくちゃ楽しいじゃねーか。 新日本プロレスの誰だか知れないが、葛西純を呼んで今さら後悔してんじゃねーぞ。28年インディーでやってきた葛西純がBEST OF SUPER Jrで勝ち越してる現実。 よく考えてみろ、藤田、マスター・ワトの2人、新日本の所属の生え抜きがSUPER Jr用に生み出した秘技、強引に丸め込む首固め、強引G MY WAYでやられている。

この現実をどう受け止める。 めちゃくちゃ疲れてるよ。 あしたの田口戦も強引G MY WAYで3つ取って、準決勝、決勝、優勝する。 世界のインディーファンお前らには葛西純がいる」と、インディー代表としての誇りと今後の優勝宣言を行った





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