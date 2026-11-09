BE:FIRST他8組がTV初披露、Hey! Say! JUMPは20周年へ向けて「TRUE」を歌唱

BE:FIRST、Hey! Say! JUMP、Da-iCEなど8組のアーティストが出演するライブ番組の詳細を解説。TV初披露曲やグループ別のパフォーマンス内容、そして各アーティストの想いを詳しく伝えます。

BE:FIRST が担当する定期ライブイベント「マンスリーライブ！」は、現在3週目を迎えています。このステージでは、日本のテレビ番組での初お披露目となる「WATCH ME feat. BIA」と、ファンに人気のある「I Want You Back」および「 BE:FIRST ALL DAY」の全3曲が歌唱されます。

BE:FIRSTの3曲パフォーマンスとTV初公開

BE:FIRSTによる今回のセットリストには、特に注目のTV初披露曲が含まれています。観客は「WATCH ME feat. BIA」を通じて、グループの新境地を直接確認できるでしょう。また、既存のヒット曲である「I Want You Back」と「BE:FIRST ALL DAY」もパフォーマンスされ、ファンの期待に応えます。

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これらの楽曲は、BE:FIRSTの多様な音楽性やグループとしての成長を象徴するものです。3週目という節目にふさわしい、緊張感と情熱を兼ね備えたライブになると期待されています。視聴者は、テレビ画面越しでもグループの勢いを間近で感じ取れるでしょう。

Hey! Say! JUMPの20周年へ向け幾田りら楽曲歌唱

Hey! Say! JUMPはまもなくデビュー20周年イヤーを迎える、日本の長寿アイドルグループです。彼らの今回のパフォーマンスでは、幾田りらが作詞作曲を手掛けた「TRUE」をフルサイズでテレビ初披露します。この曲は、彼らの新しい時代を象徴する重要な作品となるでしょう。

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中島健人は、番組内で「愛のヒーロー」へと超変身を果たします。彼の歌唱する「超☆HENSHIN」は、無限大のアイドルパワーで明日を生きる元気と勇気を届けることを目的としています。フルサイズでのテレビ初歌唱は、ファンにとって大きなサプライズとなります。

KAITOとSTARGLOWのソロ・グループ楽曲初公開

KAITOは、ソロアーティスト名義として「KAITO」を名乗り、1stデジタルシングル「swim?」をフルサイズでパフォーマンスします。ソロ活動における彼の新たな可能性が、この曲を通じて示されるでしょう。視聴者は、グループ活動とはまた異なる表情を楽しめます。

STARGLOWは、1stアルバムの表題曲である「Aurora」を披露します。この楽曲は、グループのアイデンティティを凝縮したものであり、ファンを魅了する存在です。また、マルシィもまた、独自の世界観を曲で表現しています。

マルシィの信念とONE N' ONLYのエネルギッシュな歌声

マルシィが歌唱する「光」は、どんな困難にも負けず守り抜こうとする切なくも揺るがない信念を描いた曲です。この楽曲は、聴く者の心に深い余韻を残すでしょう。マルシィの歌声を通じて、その強い意志が伝わるはずです。

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ONE N' ONLYは、メジャー2ndアルバム「MEGA GOLDEN」のリード曲である「Golden Sun」を熱いライブで見せます。エネルギッシュなこの曲は、グループのパワーと情熱を存分に表現しています。ファンの心を揺さぶるパフォーマンスが期待されます。

Da-iCEとSEKAI NO OWARIのファンタジックな歌声

Da-iCEは、番組オープニングから大人気曲「CITRUS」を披露します。さらに、時代が変わっても人を想う気持ちは変わらず、その想いがずっと続いてほしいという願いを込めた「うららか」をフルサイズでテレビ初披露します。両曲とも、グループの特色が良く表れています。

SEKAI NO OWARIは、見慣れたスーパーマーケットがきらめく別世界へと変わっていくようなファンタジックな高揚感を描いた「Supermarket」をフルサイズで歌います。この曲は、日常の中に非日常の喜びを見出す物語性があり、聴く者を幻想的な世界へ誘います。