BE:FIRSTのRYOKIこと三山凌輝が2025年11月8日付でグループを脱退することが所属事務所BMSGより正式に発表されました。6人での継続活動と個別の夢追求が決着しました。

男性アイドルグループ BE:FIRST のメンバーである RYOKI こと 三山凌輝 （26）が、所属グループを正式に脱退することが2025年 11月8日 に判明しました。スポーツ各紙での報道を受け、同日深夜に所属事務所が公式サイトを通じて発表した内容です。三山本人も自身のインスタグラムでこの事実を確認しています。

BMSG公式声明の全文と脱退の経緯

所属事務所BMSGは2025年11月8日付で「BE:FIRST RYOKIの今後の活動に関しまして」と題した声明を発表しました。声明では、三山凌輝が2025年11月8日（土）をもちましてグループから離れることを正式に報告しています。事務所は、長年温かく応援してきたファンの皆様、そして関係者に対し、突然のご報告となったことを心よりお詫びする姿勢を示しました。

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声明文の詳細によれば、7人での活動を心待ちにしているファンの皆さまの期待を最優先事項として捉え、事務所の内部で幾度となく協調的な話し合いが行われたと明かされています。メンバー一同は、これまでの期間に三山凌輝と共に歩み、喜びや困難を分かち合った時間に対して深く感謝の意を示しています。

別々の道の選択と6人体制への移行

グループ存続に向けた協議の結果、それぞれの夢を叶えるためには、三山凌輝のためにも、残る6人のメンバーのためにも、別々の道を歩むことが最善だと判断されたと事務所は述べています。この結論に至るまでには、関係者間の対話と調整が繰り返されたことが示唆されています。

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これにより、BE:FIRSTは6人体制での活動を継続することが確定しました。事務所は、引き続き6人のBE:FIRSTとして、質の高いパフォーマンスを提供し、皆さまに愛される活動を志していく方針を強調しました。グループ名は維持され、ブランドとしての活動は停止しないことが明確になっています。

ファンへの謝罪と新たな声援のお願い

事務所は、突然の脱退発表により戸惑いを覚えているファンや関係者へ重ねて謝罪を表明しています。同時に、新しい道を歩み出す三山凌輝個人、そして新たな体制で前進するBE:FIRSTという両者に対して、変わらぬ温かいご声援とご支援を賜りますよう心よりお願いする結びとなりました。

BMSGからの公式発表により、RYOKIの脱退は確実な事実となりました。今後のBE:FIRSTの活動動向、および三山凌輝のソロ活動や新しい所属先については、事務所からの追加発表を待たずに、今回の声明文の内容が現在の公式な立場であることを押さえておく必要があります。