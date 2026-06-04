BCリーグ20周年を祝うイメージソング「ばっちこ～い！！」が好評だ

独立リーグ・BCリーグ設立20周年を祝うイメージソング「ばっちこ～い！！」が好評だ。 竹原サビの部分は一発で覚えてもらえるようなシンプルな言葉とメロディーラインがいいだろうな、というのが始まりでした。野球用語を使いたいなと思い、「ばっちこ～い！！」という掛け声があったことを思い出したんです。歌詞のままですけど、悔しいこと、つらいこと、苦しいことも正面から受け止めてやるから来いよという気持ちと、夢や目標に食らいついてダイビングキャッチしにいくイメージで作った曲です。

独立リーグ ・ BCリーグ 設立20周年を祝う イメージソング 「ばっちこ～い！！ 」が好評だ。 竹原サビ の部分は一発で覚えてもらえるようなシンプルな言葉とメロディーラインがいいだろうな、というのが始まりでした。

野球用語を使いたいなと思い、「ばっちこ～い！！ 」という掛け声があったことを思い出したんです。 歌詞のままですけど、悔しいこと、つらいこと、苦しいことも正面から受け止めてやるから来いよという気持ちと、夢や目標に食らいついてダイビングキャッチしにいくイメージで作った曲です。 竹原意外とチャンスは、続けてさえいればずっと巡ってくるものだと思っています。

スポーツ選手の皆さんも「ここで決めなきゃ」と思ってやってダメだったとしても、続けていたらまたチャンスが訪れるんだと思います。 竹原テーマソングを書き下ろしてほしいとお話をいただいた時点では、失礼ながらBCリーグという野球の独立リーグ自体の存在を存じ上げていなかったんです。 インターネットで調べたり、BCリーグの上野馨太代表から直接お話を聞いたりしたことで、一線を退いたけれど夢を諦めずにもう一度チャレンジしたい選手や、NPB入りを狙う選手が集まっていることを知りました。 我ながら、ぴったりの曲を作れたと思います。

竹原今年のシーズン前の時期に行きました。 すごく風が強くて寒い日ではあったんですが、「みんなここからのし上がっていこうとしてるんだなぁ」と思いながら見ると、グッときちゃいました。 また、お芝居の仕事で共演した方の中に、BCリーグに詳しい方がいまして。

「NPBという目標に向かって頑張ってる選手たちが集まってるから、みんなすごいガツガツしてるし、すごい熱くプレーしているし、本当に面白いリーグですよ」と教えてもらいました。 竹原はい。 ただ、その彼が「一球一打で試合が逆転されてしまうかもしれないという局面で、『ばっちこ～い！！ 』なんて全然思ったことがない。

逆に『球が飛んでくるな』と思いながら守っていた」と言っていました（笑い） 竹原中学時代は野球部でした。 我ながら一生懸命やっていて、当時はキャッチャーをやっていました。 ただ、バッテリーを組んでいた同学年のエースピッチャーがとても気難しいやつで、「もうめんどくせぇ、団体競技はいいや」と思ってボクシングという個人競技に転向しました。 でも、野球自体はすごく好きでした。

中学の最後の大会で負けて野球は引退しました。 竹原最近だと、プロ野球中継を見ていて選手の経歴に「BCリーグ出身」とあるのをよく目にするなぁと思っています。 今回の制作をきっかけに、このリーグは選手たちのチャレンジの精神に満ちたリーグなんだと改めて認識しています。

「どんなリーグなの？ 」と聞かれたときに、しっかり説明できるくらい親身になれたと思っています。 竹原20周年だけど、私にとってはBCリーグを認識したのが「1年目」なので。 もっと早く、発足したばかりの時から注目しておけばよかったなという後悔はありましたよね。

ここから30周年、40周年に向けて、「この人もBCリーグにいたんだ」とか「この選手は絶対NPBへ行くだろう」とか、そんな目で見られるのが楽しみですね。 選手たちに向かってこのような歌を提供させていただいた以上は、自分も恥じない頑張りをしなきゃいけないなと思っています





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